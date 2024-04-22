富權：鄭文燦會否成為第二個“洪其昌”？

中評社香港4月22日電／澳門新華澳報22日發表富權文章：鄭文燦會否成為第二個“洪其昌”？以下為文章內容。



賴清德曾經表示，其管治團隊包括“總統府”和“行政院”的主要成員名單，將分五波公佈。至“五二零”前一個月，已經公佈了四波名單，現在就最後剩下最後一波名單等待公佈了。從“官綱圖”看，在第五波公佈的名單，主要是屬於“國安”領域的部會如“外交部”、“國防部”、陸委會、“國安會”，及其周邊的“準國安”系統，如轄下有警政署和移民署的“內政部”、轄下有海巡署的“海委會”、轄下有調查局的“法務部”等。此外，還有尚未公佈的“漏網之魚”如“僑委會”、“退輔會”等。由於上述有部分部會雖然是歸於“行政院”建制，但卻是屬於由“總統”統籌的“國安”系統，而“國安會”及其轄下的“國安局”是直屬於“總統”，不受“行政院”節制，因而這個第五波記者會，可能賴清德也將會出場，就像公佈第一波人選時那樣。



海基會雖然不屬於上述的官方建制機構，但由於是必須聽命於“總統”，而且是由陸委會出資及監督指揮的財團法人，因而在廣義上也是屬於“準國安”系統。現在盛傳是將由現任“行政院”副院長的鄭文燦出任。但將不會在第五波人事名單中公佈，甚至還趕不及在“五二零”之前宣布。因為《財團法人海峽交流基金會捐助暨組織章程》規定，董監事聯席會議是三個月召開一次，而最近的一次董監事聯席會議（第十二屆董監事會第二次）是於三月二十二日舉行，因而下次董監事聯席會議將是在六月舉行，才能推舉出新任海基會董事長。何況，由於海基會是由陸委會監督節制，因而也須待陸委會新任主委（邱垂正）走馬上任後，分別向賴清德和卓榮泰提報請核，才向海基會提名新的代表“政府”的董事並推薦其為董事長的候選人。



但不管怎樣，鄭文燦出任海基會董事長已經是“十不離八九”。一方面，鄭文燦是屬於“行政院”副院長層級（如果不是發生“碩士論文涉嫌抄襲”等負面事件，可能是“行政院長”），不可能“降格”出任部會首長。而與“行政院”副院長同級的官位中，除有資格限制或任期保障的“司法院”、“監察院”和“考試院”之外，就是“總統府”秘書長和“國安會”秘書長。但賴清德肯定不會讓鄭文燦在自己的“臥榻之側”，何況，賴清德已經規劃分別由林佳龍、顧立雄擔任這兩個職位，“名花有主”，因而就衹有海基會這個也相當於副院長層級的“冷衙門”可安排了。

