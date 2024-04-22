拚城市外交　蔣萬安5月訪日參加市長峰會

左起東京都知事小池百合子2月來台與台北市長蔣萬安會面。（中評社 資料照） 中評社台北4月22日電（記者 張穎齊）台北市政府22日宣布，市長蔣萬安預計5月15至18日率領市府團隊訪問日本東京，將會與超過40個城市的市長共襄盛舉，預計就城市安全主題發表演說，並與各國市長簽署共同宣言。



中國國民黨台北市長蔣萬安今年2月7日在市府與日本東京都知事小池百合子會面，小池百合子當面邀請蔣萬安5月參加在東京舉辦的2024 SusHi Tech市長峰會，蔣當場答應，雙方皆盼共創台日友好，並加強台北與東京的防災、體育等各項市政交流合作。



台北市政府22日傍晚宣布，蔣萬安將參與東京都政府主辦的2024永續高科技論壇（Sustainable High Tech，以下稱SusHi Tech）中的市長峰會，並預計就城市安全主題發表演說。



台北市政府副發言人李政軒表示，近2年台北與東京在防災、永續、新創、少子化對策等領域密切交流與合作，自2023年2月由國民黨台北市副市長李四川代表蔣萬安參與東京全球城市永續網絡（Global City Network for Sustainability，以下稱G-NETS）論壇時，向小池百合子致意，並轉達蔣萬安的親筆邀請信；今年2月小池百合子應邀來訪台北，與蔣萬安2度會面，深度交流兩市治理經驗並探討未來各主題的合作可能，同時小池百合子也當面邀請蔣萬安5月到東京參與2024 SusHi Tech市長峰會。



李政軒說明，2024 SusHi Tech論壇以今年2月G–NETS資深主管會議的成果為基礎，定題為“以公正與永續的創新打造美好未來”，預計將有超過40個城市的市長一同探討全球城市所共同面臨的挑戰、追求的願景與具體可行的實踐。

