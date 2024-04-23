台商簡廷在：盼賴清德用智慧呼應中華民族

澳門台商聯誼會長簡廷在接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）習馬二會後，兩岸交流出現新契機，但面臨民進黨賴清德5月20日將就職，相關發展備受關注。赴陸經商長達32年的澳門台商聯誼會長簡廷在接受中評社專訪時表示，習馬二會提到兩岸都是中華民族，這是非常良性的方向，他很認同，看起來是往觀光旅遊、經貿交流寬鬆的地方走，但也考驗台灣領導人的智慧，民進黨政府力推新南向政策，但經貿不該捨近求遠，放棄大陸14億人口的大市場。



簡廷在向中評社說，兩岸關係原本像緊箍咒一樣被捆住，如今習馬二會釋出往良性、愈來愈寬鬆、解套的方向發展，那是非常好，兩岸同血脈、同根源，希望未來的領導人賴清德能用最高的智慧去呼應中華民族，大家一同努力。



簡廷在，1956年出生於嘉義縣，南英高職畢業。1982年創業，1992年赴大陸深圳經商發展迄今已32年。現任澳門台商聯誼會長、世界台灣商會聯合總會顧問、珠海市台商投資企業協會榮譽副會長、世界簡姓宗親總會長、豪門文化科技創意董事長。



對於兩岸交流的變化，簡廷在表示，從中共中央總書記習近平在習馬二會的談話中，可看到希望兩岸多來往、交流，其實他在陸經商時，就知道大陸一直都歡迎與台灣進行學術論壇、宗親會、商業等交流，非常正面，給兩岸年輕人、商人、世界華人都是正面的，兩岸只要有交流就有商機、否則就看不到機會，因此他希望台灣方也能盡量開放。



簡廷在表示，若說傳統製造業是“根”，那觀光旅遊就是“生命”，兩岸必須要多開放觀光，不會衹有利於某方，而是雙方共榮，縱觀歷史，一旦意氣用事，恐怕將造成兵戎相見，變成人民不幸、經濟衰退，他相信兩岸領導人都會有智慧，該往和平、融合方向發展。



針對目前民進黨執政，兩岸關係是否影響赴陸經商？簡廷在說，台商都是依法、依規定去設廠、經商做生意，政府也在輔導台商企業從傳統產業，升級轉型為環保、數位經濟，但對於有無遇到什麼阻礙？其實是比較在一些意識方面，讓台商好像裡外不是人，不是在大陸就一定是紅的、在台灣一定是綠的，台商純粹經商，希望不要被不合理的意識形態給套住。

