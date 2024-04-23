將赴陸　藍委黃仁：傳達人民要和平的聲音

國民黨平地原住民“立委”黃仁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月23日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁25日率藍委組團訪陸4天。將隨傅崐萁赴陸的國民黨平地原住民“立委”黃仁向中評社表示，此行希望拓展台灣農漁產品的市場，也希望陸客來台觀光，用意很單純，不應以意識形態看待，既然人民的聲音希望是兩岸交流，我們就應該朝這個方向走。



黃仁為阿美族，曾任台中市議員，2024年代表國民黨當選平地原住民“立委”。



黃仁表示，在兩岸關係方面台灣執政者一直沒有突破。維持和平、維持兩岸互動，本來就應該要常態性進行，台灣現在很多學校退場，再加上觀光產業缺乏活水，最嚴重的問題出在觀光產業，觀光產業的問題就會延伸到農漁業。所以他這次代表台灣族人的聲音，很多族人都從事農業，他們希望行銷自己的農特產，然而在這種狀況下就被限制了，台灣內需不能滿足產業，我們最主要就是希望把貨賣出去。



黃仁指出，台灣是世界貿易的一份子，我們不應該擔心到對岸會被抹黑抹紅，這都太意識形態了，意識形態就造成了烏克蘭現在的問題，使得烏克蘭現在苦不堪言，基礎建設都產生斷層，未來如果要重建，可能需要耗費30、40年，對台灣來說，意識形態會造成敵對的態勢，我們並不喜歡這樣。



黃仁表示，就世界貿易來說，我們與全世界本來就可以良性互動，包含經濟與文化，尤其是我們原住民的文化很重要，我們的手工藝品、民族舞蹈、音樂，這些產業也都應該與對岸有良性互動，更何況大陸有56族少數民族，我們台灣有16族，如果大家處在緊張之下，如何把我們台灣的原住民文化推展出去？

