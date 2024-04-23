中評關注：綠升高兩岸議題　閃避人事爭議？

民進黨把國民黨提出散會動議，刻意連結與訪陸有關。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月23日電（記者 黃筱筠）賴清德520即將上任，準“行政院長”卓榮泰最近陸續公布人事名單，但卻不叫座，甚至一再被批評是“小圈圈”用人，23日要公布第五波人事。加上綠營猛打國民黨“立委”徐巧芯穿戴名牌，迴力鏢卻射到賴清德也戴勞力士手錶，這對賴都是負面效應。民進黨為了轉移注意力，猛打國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁預計於本周四晚間出訪大陸，也聚焦在批評《反滲透法》修法與國民黨對於“國會”改革修法。



民進黨本週會將焦點轉往傅崐萁帶著藍委們訪問大陸。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘等人昨天在司法及法制委員會一反上週態度，很快表決國民黨提案的散會動議。司法法制委員會上周就排審民進黨團版“國會”改革法案，當時主持會議的民進黨籍召委鍾佳濱在羅智強提出散會動議時就宣布休息，人也消失在會議室，未及時處理應優先處理的散會動議，時間達3小時以上。



但是鍾佳濱昨天會議一度也宣布休息，卻被柯建銘叫回來，並且要鍾處理國民黨的散會動議，等到散會動議通過後，又回到黨團批評藍白聯手沒收委員會審查，還連結到國民黨與民眾黨都是聽大陸的，大陸已經把手伸進“國會”。



民進黨團22日與上週的動作反差很大，不阻擋國民黨的散會動議，且主席鍾佳濱還沒有加入表決，只要加入表決就是平手，顯然民進黨是故意要讓會議散會。這樣才能對於傅崐萁帶隊到大陸訪問，累積“相罵本”。只要“國會”改革議案審查進度延宕，就把這項責任怪罪於傅崐萁帶隊到大陸訪問。



民進黨中央昨天也召開相關記者會，批評馬英九訪陸之後，隨即拋出修改《反滲透法》主張，國民黨主席朱立倫及國民黨許多“立委”也呼應修法主張，民進黨刻意再度對國民黨“抹紅”。針對民進黨刻意轉移焦點，應是要轉移賴清德的人事佈局，以及戴勞力士名錶負面訊息。



台北市議員苗博雅針對徐巧芯穿戴名牌事件，綠營也被批評除了賴清德戴勞力士手錶外，吳思瑤以及林楚茵等也都戴了名牌珠寶等。連吳思瑤都希望趕緊從這個爭議中跳開，她就說媒體不需要緊追名牌事件，只要自己能負擔，時尚無罪。相信媒體應該不會浪費自己的專業聚焦在此。



民進黨一方面批馬英九訪陸，也批傅崐萁訪陸，但一方面又低調試圖在520前要營造兩岸善意，民進黨兩面手法，最終能真正營造兩岸善意，似乎必須打上一個大問號。