台成火藥庫 戚嘉林：需認同中華民族避災難

台灣統一聯盟黨主席戚嘉林接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）美國眾議院21日通過3.09兆元新台幣的對外援助法案，向烏克蘭、以色列和台灣等印太盟國提供安全援助。台灣統一聯盟黨主席戚嘉林接受中評社訪問表示，台灣竟被美國列為與發生戰爭的烏克蘭、以色列同法案的地區，台灣成為火藥庫，兩岸情勢仍很嚴峻，美國若逼得中國大陸沒退路會如何？希望無論如何，都要給兩岸留下一點空間。



戚嘉林，生於台灣，籍貫湖北沔陽，南非普利托利亞大學國際關係學博士，曾任外交官、世新大學國際關係兼任助理教授、台灣抗日志士親屬協進會顧問、《祖國文摘》發行人。現為國際關係與歷史學者、台灣史研究會理事長、台灣統一聯盟黨主席。



戚嘉林說，台灣還沒被點燃成戰地，卻遭美國列為援助法案的其中地區，顯見兩岸關係嚴峻，其實該如何發展，取決於台灣政府態度，中美是有在接觸的，預防台灣跨越紅線，相信高階的政治人物都心知肚明。



戚嘉林分析，美國的政治體制是三權分立，參、眾議院與美國總統、國務院、國防部所獲得資訊不同，眾議院議員為了選票，對兩岸事務沒那麼深的瞭解，完全是從政治利益，因此喊得很嗨、講得愈嚴重愈好、將台灣列入法案。反觀美國行政部門所獲得的資訊與民意機關眾議院並不同，總統拜登、國務卿、國防部長等都有與大陸接觸，會防護台灣引爆問題。



戚嘉林說，美國行政部門在賴清德5月20日上任前，與中國大陸密切接觸，都希望兩岸能夠緩和、交流，就看賴清德上任後的政策會如何宣示，不宜傾倒、採取“台獨”，應擺正過來一點，讓兩岸的未來留點空間。

