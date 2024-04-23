中評關注：綠追剿侯友宜　新北選情蝴蝶效應

新北市長侯友宜。（中評社 資料照） 中評社台北4月23日電（記者 楊騰凱）針對35年前的世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，“監察院”24日將約詢時任台北市中山分局刑事組長的中國國民黨新北市長侯友宜。此事一出令外界嘩然，若綠營過度追剿侯，恐怕會給2026新北選情帶來“蝴蝶效應”，影響屆時的戰局。



“監察院”日前以“威權統治時期‘國家’不法行為被害者權利回復（羅益世）等陳情案”為由，對侯友宜發出調查通知。該案發生於1989年8月，當時被政府列“黑名單”限制入境的海外異議分子包括世台會總幹事羅益世等闖關回台並與警方發生對峙，後來被驅逐出境。



侯友宜2024敗選後媒體聲量銳減，未來政治生涯如何發展還很難說，但倘若綠營過度追剿侯，就算只是約談這樣的小動作，仍可能如同蝴蝶效應一樣，為2026新北市長戰局造成參選影響。



針對侯友宜期待的新北市長接班人，目前外界所討論的對象大多集中在副市長劉和然身上，但新北市藍營基層則有不小的聲音期待台北市副市長李四川參戰，認為在後侯友宜時代，新北這局衹有“老師傅”李四川能站穩陣腳，畢竟劉的知名度與李相比有所落差。



過去國民黨主席朱立倫新北市長任內，侯友宜、李四川是朱的兩位副市長，兩人各有所長，彼此關係一時瑜亮，但最後朱的棒子是交到了侯友宜手上。



也就是說，假設綠營過度追剿侯友宜，這可能會使得侯友宜的政治防備心升高，侯在黨內的盟友本來就不多，如果不能安排好自家人接班，一旦卸任新北市長，影響力將更為縮減，如果綠營繼續磨刀霍霍，換做任何人都會感到不安。綠營追剿的動作，很可能就像蝴蝶效應一樣，加深侯全力以赴挺自家人接班的決心，令基層期待“老師傅”李四川上陣的期望落空。

