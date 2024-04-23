卓克華：兩岸悲觀　綠營政客沒打仗不會覺悟

佛光大學歷史系退休教授卓克華接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）對於日前剛落幕的習馬二會強調兩岸同屬中華民族，佛光大學歷史系退休教授卓克華接受中評社訪問表示，雖是事實，對台灣政府釋出軟性、善意，但他認為對民進黨政府、賴清德來說是沒有用的，他很悲觀看待兩岸關係，不到全面惡化、打仗，是不會覺悟的，但犧牲的都是老百姓生命。



卓克華，福州人，廈門大學歷史學博士，曾任教於中山大學、中原大學、中國文化大學、中國科技大學，歷任佛光大學歷史系教授、縣市政府古蹟審查委員、台灣史研究會常務理事、出版社總監等。



卓克華表示，習馬二會所強調兩岸同屬中華民族，但其實對民進黨政府來講，力道不足，他很悲觀，是否終究一戰才能解決問題？其實兩岸關係一直不斷在衝突，只是是在控制範圍內的衝突，鬥而不破又能維持多久呢？



卓克華說，兩岸之間，只要有一方忍不住或是不小心，戰爭恐怕就會全面引爆，從歷史來看，兩次世界大戰過程中，誰也不服誰，軍人更是要在戰爭中急於立功，沒戰爭無法立功。世界上許多例子，沒經過武力、要如何統一？從中國歷史中漢朝與匈奴的長期戰爭、五胡亂華、魏晉南北朝等，都要經過兩、三代等漫長時間才統一。



卓克華向中評社說，當然習馬二會強調的中華民族，仍是軟性呼籲，希望透過兩岸有共同的文化、民俗、生活等，可是對民進黨政府、賴清德來說還是沒用的，兩岸關係一定要全面惡化開戰，他們才會覺悟。



卓克華指出，政客的想法都是為了自己，為了自己的派系與圈子，從賴清德宣布將來5月20日的內閣名單，就可看出都是自己的派系，先是派系、政黨、後面才是鄉土、“國家”。



卓克華舉例，俄烏戰爭中，一般人都是見好就收，烏克蘭總統澤倫斯基明知烏克蘭一定敗，卻因自己所謂的理想，以個人理想犧牲整個國家老百姓的生命，不管最終怎結束，烏克蘭就是被打趴、爬不起來。他從中國5000年歷史，以及現在世界上發生戰爭衝突的例子來看，他是很悲觀看待目前的兩岸關係。