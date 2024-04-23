共話天下顯胸懷：北師大時事知識競賽舉辦

“博古通今 胸懷天下”第十四屆北京師範大學時事知識競賽決賽拉開帷幕。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京4月23日電（助理記者 李澤璇）4月21日晚，由北京師範大學黨委學生工作部與歷史學院主辦、“形勢與政策”小組承辦的“博古通今 胸懷天下”第十四屆北京師範大學時事知識競賽決賽拉開帷幕，四強代表隊的選手們運用豐富的時事知識儲備，向著冠軍展開激烈角逐。



本屆競賽共有來自17個學部院系的30支代表隊、90名選手報名參賽。初賽以2023年國內國際重大新聞事件為主要考察內容，涵蓋政治、經濟、思想、文化各領域，最終，哲學學院、社會學院、法學院和歷史學院代表隊晉級總決賽。



決賽中，歷史學院代表隊在各環節穩扎穩打，始終保持著領先的優勢。在壓軸環節，歷史學院代表隊選手馬曉羽破解了最後的“隱藏關卡”——辨認出敘利亞總統巴沙爾·阿薩德訪靈隱寺的照片，最終助歷史學院代表隊拔得頭籌。哲學學院代表隊在賽程前半略顯落後，但在後半程反超對手，獲得二等獎；社會學院與法學院代表隊獲得三等獎，歷史學院馬曉羽與社會學院鄒思捷憑借出色的發揮摘得最佳風采獎。



決賽的題目圍繞2023年時事熱點展開，分為“世界之旅”“年度盤點”“人物今昔”“人物薈萃”“人物探微”“今日亞洲”六個環節，通過線索分析、圖片辨認、你說我猜等多樣形式，考察了選手在世界地理、熱點事件和焦點人物方面的知識儲備。在對世界地理的考察中，2023年的衝突焦點地區，如流經巴勒斯坦和以色列的約旦河、蘇丹首都喀土穆、黑海等均有所涉及。焦點人物如韓在野黨首李在明、將就任的台灣地區副領導人蕭美琴、阿根廷“搖滾總統”米萊等亦在考察之列，剛完成二次率團訪陸的馬英九、俄羅斯寡頭普利戈任等四人更是在“人物探微”環節邀請選手進行了細致解讀。



中央電視台主持人郭志堅作為特邀嘉賓全程觀賽，並為最佳風采獎選手頒發獎項。在賽後點評中，郭志堅表示，妙趣橫生的題目、優秀的主考官和學識淵博的同學們都讓他印象深刻。最後，郭志堅向北師大的同學們寄語：“希望同學們在未來繼續展現自己的風采，未來屬於你們！”