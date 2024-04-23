中評現場：情誼相牽　學子共話兩岸事

比賽開始前，主持人帶領大家回顧2023時事熱點。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京4月23日電（助理記者 李澤璇）北京師範大學第十四屆“博古通今 胸懷天下”時事知識競賽於4月21日晚間舉行。競賽內容涉及國內外熱點時事、焦點人物，台灣時事熱點也是其中的重要組成部分，馬英九到訪湖南衛視、台灣地區領導人選舉等熱點事件在題目中輪番上陣。



在2023年第一季度的時事“年度盤點”中，謎面“我居北海君南海”所對應的熱點事件正是馬英九到訪湖南衛視，與觀眾們齊聲合唱《月亮代表我的心》。這一題目所考察的是馬英九的祖籍——湖南湘潭，而在選中本組題目的哲學學院代表隊中，恰巧各有一位來自湖南和台灣的選手，這一巧合也令選手們會心一笑。



第三環節“人物今昔”則要求選手們通過熱點人物年輕時，甚至兒童時期的照片辨認出該人物。這一環節中，將就任的台灣地區副領導人蕭美琴、國民黨競選副手趙少康、台中市市長盧秀燕出現在題目當中，他們年輕時的照片也很快被選手們認出，贏得陣陣觀眾喝彩。



當台中市市長盧秀燕26歲主持天氣節目的照片出現在屏幕上時，哲學學院代表隊反應迅速，獲得了搶答資格，由來自台灣的選手楊佑說出了正確答案。在確證答案時，主考官還打趣道：“台灣選手說的，那肯定是正確的了。”



在第五環節“人物薈萃”中，參賽選手需要通過隊友的描述猜出人物。這一環節的人物涉及廣泛，台灣地區前領導人馬英九、曾致力於兩岸交流的佛光山星雲法師、五月天主唱陳信宏等均有出現。



馬英九在第七環節“人物探微”中再次出現。這一環節對選手提出了更高的要求：選手需要在限定時間內，用一段流暢的語言介紹這位人物，並盡可能多地踩中題目設定的10個關鍵詞。歷史學院代表隊選手王瑞陽一口氣說出了“習馬會”“九二共識”“哈佛大學”“台灣地區前領導人”“台北市市長”“大陸行”等多個關鍵詞。

