快評：布林肯明起訪華　美國涉台再保證？

中評社快評／美國國務卿布林肯明天至26日訪華，將在上海和北京與中方高級官員會晤。布林肯出發前，中國官方媒體要求美方把姿態放低一點，對中國表現出充分的尊重，體現自己的誠意。也有聲音要求美方在台灣議題上做出更多的“再保證”。



布林肯在台灣新當局5月20日就職前幾個星期赴中國訪問，這是一段敏感的時間。美方消息稱，華府將派遣一個非官方代表團出席賴清德就職典禮，代表團成員包括前副國務卿阿米蒂奇以及美國在台協會（AIT）主席羅森伯格。美方希望各方避免採取可能升高緊張局勢的挑釁性行動並表現克制。



去年底，美國外交戰略學界呼籲美國政府在台灣問題上對華進行“再保證”的聲音提高，《外交事務》發表葛來儀、白潔曦、柯慶生等三位重量級學者的聯名文章，呼籲美國在台灣問題上必須進行“再保證”，而不只是威脅中國。



中方一直強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方應把不支持“台獨”的表態落實到行動上。中國駐美國大使謝鋒20日在哈佛大學甘迺迪學院發表演講時指出，中美存在分歧不可怕，關鍵是要管控好分歧，特別是尊重對方核心利益和重大關切。



布林肯明起訪華，議題包括台海、南海、俄烏、中東等雙邊、區域和全球問題。美方能否在台灣議題上做出更多的“再保證”，是布林肯今次訪華成效的一個重要觀察點。5月20日後台灣新當局會否在兩岸關係上爆衝？美國會施加什麼壓力？各方都關注答案。