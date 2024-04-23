兩岸企業家峰會在江蘇舉行工作會晤

中評社北京4月23日電／據新華網報導，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍與台灣方面理事長劉兆玄21日在南京舉行工作會晤。雙方商定2024年峰會年會主題為“打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展”，並就進一步深化兩岸產供鏈合作，繼續支持台企融入大陸內需市場、參與區域重大發展戰略，加強雙方各層面、各領域交流合作等重點工作達成共識。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤22日在常州會見劉兆玄一行。宋濤表示，習近平總書記在會見馬英九及台灣青年時發表重要講話，在兩岸關係面臨新形勢、發生新變化的背景下，站在中華民族發展的歷史高度，深刻揭示了兩岸同屬一個國家、一個民族的歷史事實，宣示了堅定推進反“獨”促統的意志決心，展現了增進兩岸同胞福祉利益的真情實意，強調了鑄牢中華民族共同體意識的重要意義，表達了對兩岸青年的關心關愛和殷切期許，號召兩岸同胞攜手同心實現民族復興，為兩岸關係發展指明了方向。我們將全面貫徹落實習近平總書記重要講話精神，堅定反對“台獨”，在堅持體現一個中國原則的“九二共識”基礎上推動兩岸關係和平發展，始終以台灣同胞福祉為念，率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，共享大陸發展進步成果，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，讓台灣同胞未來更美好。希望峰會匯聚兩岸企業家力量，繼續以壯大中華民族經濟、增進同胞福祉為重，為兩岸產業合作搭橋，為兩岸關係和平發展開路。



劉兆玄表示，習近平總書記重要講話立足中華民族、中華文化，在台灣引發強烈反響，讓台灣民眾感受到濃濃的善意。特別是習近平總書記與台灣青年面對面交流，讓包括青年在內的廣大台灣同胞深受觸動，備受鼓舞。兩岸同胞同屬中華民族，都是炎黃子孫，本來就是一家人。峰會台方將積極推動兩岸產業鏈供應鏈融合發展，促進兩岸經濟合作，致力於兩岸關係和平發展。



當日，郭金龍、劉兆玄在常州為“兩岸新能源汽車產業融合發展示範基地”揭牌，峰會雙方還舉辦了兩岸新能源汽車產業鏈企業對接交流活動。