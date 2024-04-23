循蔡英文模式　賴清德低調赴陸委會聽簡報

賴清德。(中評社 資料照) 中評社台北4月23日電／民進黨賴清德520上任倒數計時，新“內閣”人事也逐漸底定。賴清德繼17日偕蕭美琴赴“外交部”聽取業務報告後，22日依循蔡英文2016年當選時模式，僅在幕僚陪同下，低調赴陸委會聽取相關工作簡報，瞭解陸委會運作與兩岸情勢。至於賴清德有無對陸委會做出工作指示，陸委會僅回覆：“沒有回應”。



《中時新聞網》報導，參與賴清德這次訪視的是陸委會一級主管，與會人數極少。賴於近午時分赴陸委會，抵達時幾乎“沒有動靜”，非常低調，停留約1小時即離開。



據悉，蔡英文2016年當選後、上任前也曾前往陸委會，賴清德這次依循當年模式，在陸委會聽取簡報，主要是掌握陸委會的運作狀況，以及瞭解兩岸當前形勢。據指出，由於陸委會基本班底在520後變動不大，賴清德只是形式上做禮貌性的訪問。



不過，近期兩岸關係又陷緊張。19日一天之內，上午由大陸民航局宣布啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行；緊接著大陸商務部宣布，認定台灣出口到大陸的聚碳酸酯存在傾銷，20日起徵收反傾銷稅，宣布時間比原定的5月29日來得早。



此外，新“內閣”人事逐漸明朗，傳海基會副董事長兼祕書長邱垂正可望接任陸委會主委，“行政院副院長”鄭文燦將出任海基會董事長。外界分析，邱垂正與鄭文燦的出線，透露出賴清德正對中國大陸釋出善意。