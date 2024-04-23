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走塑落實情況及有待改善問題
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2024-04-23 10:14:01
中評社北京4月23日電／據大公報報導，•轉用非塑膠即棄餐具增加經營成本，部分小型食肆未即時配合
•部分替代餐具質量功能性較差，質量待改善，例如部分紙飲管難戳穿手搖飲品膠膜、木匙羹太淺、紙匙羹遇熱後變軟、紙餐盒“黐飯”、木刀難以切割肉扒等
•雨傘除水器效果一般，商場出入口地面濕滑
•部分酒店即棄用品未找到合適替代品，例如浴帽和膠柄剃鬚刀
資料來源：綜合《大公報》實測、市民及業界意見
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