美產能落後　製造業加速衰落

美國製造業面對生產成本高昂、欠缺足夠技術工人等問題。（大公報） 中評社香港4月23日電／繼蘋果公司造車失敗之後，英特爾芯片代工業務虧損擴大，暴露出美國製造業生產成本高昂、欠缺技術工人及產業配套不足等弱項，而中國具有完備供應鏈、產業鏈，可彌補美國製造業產能不足與落後，實現合作互利共贏。事實上，近年德國看好中國經濟前景及產業發展，積極加注投資，也是對所謂中國產能過剩論作出強而有力的反駁。



大公報報導，中東緊張局勢升級，影響投資與消費信心，環球經濟﻿復甦前景進一步蒙上陰影，但華爾街大行高盛、摩根士丹利、花旗仍然相繼調升今年中國經濟增長預測至5%，這與中國產業及技術創新發展、內需發力推動經濟轉型見效有關。今年首季中國經濟開門紅，按年增長達5.3%，延續經濟﻿復甦良好勢頭，唱衰中國經濟論站不住腳，外商繼續加大投資中國，特別是聚焦新能源產業，展現出中國創新發展動力強勁、產能優勢突出。



英特爾芯片代工虧損擴大



美國銳意重振製造業，打造美國製造新名片，但卻頻頻受挫。繼蘋果公司造車十年失敗之後，拜登政府大力推動芯片製造產業，透過大額補貼吸引美企及外企在當地投資建設半導體生產線，但外企不是延後投產就是擱置投資計劃，即使是美國本土企業，例如科技巨頭英特爾生產芯片大計亦受到挫折，原本英特爾積極轉型，力拓芯片代工生產，目標可以與台積電爭一日之長短，可惜事與願違。



英特爾在業績報告顯示，去年芯片代工業務虧損擴大至70億美元，高於2022年的52億美元，出現流血不止的情況，有可能被迫收縮業務，甚至結束業務止蝕，拜登政府的芯片夢隨時幻滅。



成本高昂欠配套 弱項盡露



美國製造業一再受挫，進一步暴露了美國製造業發展諸多弱項，包括生產成本高昂、欠缺足夠技術工人及完善的配套產業供應鏈，目前以服務業為主的美國經濟，根本缺乏條件發展低端以至中高端製造業。相反，中國正邁向製造強國，具有完備產業鏈、供應鏈，可以彌補美國製造業產能不足、落後的問題，從而實現合作互利共贏。



可是，美國對華經貿“脫鈎斷鏈”，實際有損自身利益，若然無理對中國新能源產品加征關稅，只會進一步拖慢美國綠色低碳發展，卻阻不了中國新能源產業快速發展。



事實上，近日德國總理朔爾茨聯同西門子、寶馬、奔馳等德國企業代表訪華，參觀中國新能源產業，可見德國積極加碼投資中國，尤其聚焦新能源汽車，以實際行動看好中國經濟前景與產業發展。當前中國新能源市場快速發展，為德國企業帶來發展機遇與增長空間，這是對所謂中國產能過剩論作出強而有力的駁斥。



美股急回 科技板塊重災區



美國對華一再無理打壓，改變不了美國產能不足的事實，製造業將加速走向衰落，難阻中國產業壯大發展。在創新發展、科技自強自立之下，中國半導體產業正急起直追，有能力自主研發與生產高端芯片。本月來美股急跌半成以上，科技股更成為跌市重災區，其中英偉達股價從歷史高位急挫近20%，反映股份炒過龍之餘，更是投資者對美國產業、經濟發展前景投下不信任票。