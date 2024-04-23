中銀：延期年金市場仍有增長空間

李健興（左）及魏志煒表示，市民對退休保障的需求龐大。（大公報） 中評社香港4月23日電／大公報報導，合資格延期年金（QDAP）推出至今已經5年，部分保單供款期已經完結，若要繼續扣稅，就需再購入一份新的延期年金。中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒表示，客戶傾向多購一份延期年金，未見客戶供款期滿後有退保情況出現。他對今年延期年金市場表現樂觀，指據稅局資料，月薪達3.5萬元（可盡享扣稅優惠）的人口達80萬，但現時延期年金保單數目僅26.8萬份，反映仍有逾半發展空間。



中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼保險業務主管李健興表示，中銀香港於2023年11月至12月期間，以網上問卷形式訪問近550名18歲至60歲個人客戶。受訪者估計平均需要833萬元去維持理想退休生活；高收入受訪者需要儲備退休金額更高達1215萬元。退休儲備金缺口平均為360萬元，受訪者的退休儲備與理想退休金額差距平均達43%，反映市民對退休保障的需求龐大。



調查中顯示，36%受訪者已投保或正考慮投保合資格延期年金，45%受訪者偏向透過線上渠道投保合資格延期年金。



逾45%客戶經手機銀行投保



李健興指，自2020年手機銀行投保服務推出後，經手機銀行投保“中銀人壽延期年金計劃（固定年期）”的客戶按年持續增長，2023年全年錄得近4成半客戶經手機銀行投保該產品，保費及筆數較2022年分別上升超過2倍及1.5倍，而2024年首季更錄得近9成客戶經手機銀行投保。



升級版“中銀人壽延期年金計劃（固定年期）”的期滿年度化保證內部回報率全面提升，由介乎1.54%至2.38%提升至介乎1.73%至3.30%，是市場上提供100%全保證入息的合資格延期年金產品之一，具有保本及回報穩定的特點。