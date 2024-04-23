垃圾分類無處送　社區減廢嘆奈何

中評社北京4月23日電／據大公報報導，垃圾收費最快8月1日生效，惟全港衹有11個回收環保站及41個回收便利點，相關回收配套明顯不足。有八萬人居住的日出康城，沒有回收環保站及便利點，回收配套欠缺，居民想做好環保要勞心勞力，拿著一袋二袋可回收垃圾通街走，乘搭港鐵專程到調景嶺或寶琳等地作回收處理。西貢區議員張美雄表示，現時屋苑回收配套不足，私人屋苑向環保署申請資助購入廚餘機卻遲遲未獲批，他建議政府須從短、中、長期政策落手，包括設立“綠在康城”。



世界綠色組織項目策劃副總監黃俊賢認為，政府在落實垃圾收費前後都需要持續擴展及提升回收設施覆蓋率，同時加強公眾教育，宣傳回收知識及相關措施等。



有八萬人口的日出康城，新樓盤不斷落成，人口持續增長，所產生的生活垃圾亦隨之增加，惟社區回收站點嚴重不足。居民何女士坦言，自己很支持環保，每次都會自行將垃圾先分類好。“藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽，但很無奈我分類好的垃圾都不知如何處理，因為居住附近連一個分類垃圾箱也沒有！”何女士續說，她知道康城社區會堂每逢星期二可回收分類好的垃圾，但由她家到該社區會堂需時至少10分鐘，“拖著一袋二袋垃圾真的很麻煩！”



乘港鐵往鄰站處理回收品



另外，社區會堂處理垃圾時間逢星期二上午9時至下午6時，何女士無奈表示，自己要在上班前氣喘籲籲趕到，再“趕頭趕命”上班，對她而言打工仔的一般生活作息時間，難以配合政府“朝九晚六”的環保工作！她無奈續說，除了社區會堂地點不就腳，康城偏偏連分類回收站點都沒有，“我們街坊想妥善處置回收品，要拿著一袋二袋專程搭港鐵到調景嶺或寶琳區處置，非常麻煩！”她希望政府可以走多步配合居民所需，多設環保回收站點。



居民陳先生表示，要找個分類回收站點都很困難，每天回家必經康城商場，附近卻不見分類回收站點，“就算沒有固定站點，為何不考慮先設立回收流動點？若設在居民上下班會路經的地方，或家庭傭工經常出沒地方，這樣才方便居民處理回收品！”



環保工作的首要任務須做好“先‘分類’後‘回收’”，居民伍先生無奈慨嘆：“我們這區連分類回收桶都沒有！”他續指即使自己配合政府宣傳將所有家居垃圾進行分類，但居住的小區根本沒有相關配套支援，想為環保出一分力都有心無力！



伍先生續指出，即使相關配套齊全，現時宣傳教育也不足夠，“環保意識未建立好或未形成環保習慣，真正有心做好環保的人有多少？其實很難令環保工作更上一層樓，更何況現時連基本回收配套都欠奉！”

