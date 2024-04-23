應做好配套　培養公眾回收意識

中評社北京4月23日電／據大公報報導，要做好源頭減廢，分類回收需有相關配套支持。世界綠色組織項目策劃副總監黃俊賢表示，要有效推行垃圾徵費，需要有足夠便利市民的回收配套，以及願意參與回收的公眾意識，以減少垃圾棄置量。他認為政府在落實垃圾收費前後，都要持續擴展及提升回收設施的覆蓋率，做到“市民落到樓下便可回收”最為理想，並在更多公共屋邨設廚餘回收機，提升廢物回收率，達至有效減廢。



黃俊賢表示，市民普遍都同意廢物回收，惟生活節奏快且工作壓力大，在日常生活中難以經常做到分類回收，甚至養成主動回收的習慣，相信市民在垃圾徵費生效後較難一步到位改變以往處置垃圾的習慣。他認為政府除了持續擴展便利回收點、提供回收積分獎勵，必須加強公眾教育，例如透過網紅宣傳回收知識及相關措施：“循序漸進地讓市民自行參與垃圾分類，養成回收及源頭減廢的習慣，從而達到有效減少都市固體廢物棄置量的目標。”



西貢區議員張美雄亦表示，以設在寶琳站的回收環保站為例，不少鄰近民居願意將已分類好的垃圾帶到回收站，反觀在康城因沒有回收站點，環保成效迥然不同，他建議政府須從短、中、長期政策落手，做好環保工作；短期為政府須與港鐵磋商，在港鐵管理的康城商場設回收流動點；中、長期則如寶琳站所設的“綠在寶琳”，康城亦應設“綠在康城”，固定的回收環保站可吸引更多居民做好垃圾分類再進行回收。



張美雄建議，政府應在日出康城推出“廚餘回收機計劃”，務求所有屋苑都設有廚餘回收機，讓居民做好廚餘回收，“將生活垃圾及廚餘妥善處理，齊齊做好環保工作！”