深圳減塑計劃　有“杯”而來可減價

中評社北京4月23日電／據大公報報導，4月22日是第55個世界地球日，香港開始實施管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品的新法例，一河之隔的深圳也在踐行“空杯減塑”計劃。近日，深圳市生活垃圾分類管理事務中心聯合少先隊深圳市生活垃圾分類蒲公英工作委員會，主辦了一場保護地球從空杯減塑做起的宣傳活動，號召少先隊員、市民參與其中。今年2月3日，深圳啟動“空杯減塑”計劃。如今，越來越多的茶飲品牌加入其中，用優惠減免的方式鼓勵顧客帶自帶杯，鼓勵市民為低碳環保助一“杯”之力。



“如果使用自帶杯，一杯飲品可減4元，只要不是一次性的都可以。”在深圳福田的星巴克店內，記者看到出餐枱上擺放了一排各式各樣的杯子，店員告訴記者，世界地球日有活動，自帶杯可以送冰美式，平日則享直接減價優惠。



回收八萬塑料杯 減碳約2.4噸



在深圳福田工作的港人孫小姐平日喜歡喝咖啡，她表示，網上有不少攻略，教如何使用自帶杯，買到最具性價比的飲品。“現在出門都會自帶杯，最早是在星巴克用，可以減4元。”經過一段時間的適應，如今她也養成了這個小習慣。“一周能剩下一餐飯錢，既省錢又環保，何樂而不為？”



記者採訪發現，MANNER咖啡店、M Stand、星巴克、麥咖啡、奈雪的茶和喜茶……越來越多的深圳茶飲品牌開始為自帶杯顧客提供優惠。今年2月3日，深圳市蒲公英“空杯減塑”計劃正式啟動，旨在通過聯合大型商超、連鎖品牌餐飲（茶飲）企業、電商平台企業等，積極推廣垃圾分類知識，鼓勵市民使用自帶杯裝飲料、咖啡，以減少塑料包裝和塑料杯的使用，進而實現垃圾減量和分類。截至目前，深圳全市共有16家企業261個門店參與其中，吸引消費者參與逾12萬人次，回收了約80000個塑料杯（容器），日均減少使用1500個塑料杯（容器），相當於減少約2.4噸的碳排放。



企業：堂食紙塑杯分類回收



據深圳市生活垃圾分類管理事務中心主任梁治宇介紹，“空杯減塑”計劃一方面提倡顧客使用自帶杯消費，從源頭減少塑料杯的使用，從而實現垃圾減量、垃圾分類，另一方面對店內空的紙塑飲品杯（瓶）展開專項回收。具體包括：要求參與企業和門店在點餐處、點餐軟件上展開相關宣傳，號召大家積極參與進來。要求門店配置標識清晰的分類收集容器。要引導消費者將堂食紙塑飲品杯（瓶）進行分類投放，並在外賣紙塑飲品杯（瓶）杯身張貼分類投放溫馨提示。做好空杯收集暫存，並預約專業企業進行分類處理。



據瞭解，連鎖茶飲品牌喜茶今年2月就推出了《喜悅新生》計劃，通過回收店內的喜茶杯，進行分類和洗滌，進行破碎化處理後再加工成再生顆粒，這些再生塑料碎片再次進入生產線內經過高溫融化及切割處理成為塑料顆粒，最終與茶渣混合後，混合注塑製作成“喜悅新生徽章”。



“塑料製品雖為人們生活帶來便利，但難降解的塑料垃圾也對土壤和水源造成污染，人們若不正確使用、投放、處理塑料製品，地球生態環境將受到嚴重影響。所以為地球減輕負擔，空杯減塑，刻不容緩。”梁治宇說道。