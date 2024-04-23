民調：蔡英文執政8年表現　60分勉強及格

民眾對蔡英文八年執政總平均成績是 60.29 分。（圖:台灣民意基金會提供） 中評社台北4月23日電／台灣民意基金會今天公佈四月民調報告，關於蔡英文八年執政全民打分數，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成四的人打出高於60分的及格分數，三成五的人打低於60分的不及格成績，一成八打剛好60分勉強及格的分數。總平均成績是60.29分。



另外，蔡英文上任8年來，人民對她處理兩岸議題的態度，結果顯示，4成5基本上滿意蔡英文處理兩岸關係的表現，4成8不滿意。不滿意者比滿意者多3個百分點。此外，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，三成六覺得“習馬二會”對改善當前兩岸關係是有幫助的，但有五成五覺得沒有幫助。



台灣民意基金會23日發布四月民調，主題是“蔡英文八年執政的民意總結”。



台灣民意基金會表示，蔡英文2016年520就職演說，主張維持台海兩岸和平穩定的現狀，絕口不提“九二共識”，一時間在台灣獲得人民熱烈的掌聲，但兩岸關係從此明顯倒退。官方協商大門迅及關閉，兩岸兩會民間正式協商機制停擺；兩岸經貿交流看似依舊，暗地裡問題叢生；大陸觀光客銳減，台灣觀光旅遊業叫苦連天；兩岸外交及相關部門不時磨擦碰撞，教育文化等各界交流漸趨冷卻；不時還有兩岸高層官員言詞交鋒，火藥味濃厚。



根據民調結果顯示，蔡英文過去8年來，在處理兩岸關係方面的表現？”13.7%非常滿意，31.7%還算滿意，21.5%不太滿意，26.5%非 常不滿意，4.5%沒意見，1.9%不知道。換句話說，20歲以上台灣人中，4成5基本上滿意蔡英文8年來處理兩岸關係的表現，4成8不滿意。不滿意者比滿意者多3個百分點。



民調主要研究發現如下：