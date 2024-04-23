衛生署新版“生長圖表”下半年採用

鐘偉雄醫生（中）聯同倪以信教授（左）和葉柏強教授（右）主持“香港生長研究”結果及香港新生長圖表推行計劃記者會。（大公報） 中評社香港4月23日電／衛生署昨日宣布，由今年下半年起將採用一套涵蓋新參考數值和定義的新生長圖表，即香港2020生長圖表（香港2020），作為更合適的工具來評估和監察兒童及青少年的生長。研究發現，香港當代兒童和青少年的身高，比以前有明顯的長期增長趨勢。而香港2020年列出的身高和體重比香港1993年為高，尤其是青春期時。18歲青少年的身高中位數約有2厘米增長，男孩由1993年的170.9厘米增至2020年的172.5厘米，女孩則由158.2厘米增至160.2厘米。



大公報報導，生長圖表是個別兒童臨床評估的重要參考工具，衛生署、香港中文大學兒科學系和香港大學兒童及青少年科學系在2019年至2022年間共同進行“香港生長研究”，收集了21307名嬰幼兒、兒童及青少年的生長數據，以研究當代香港兒童的成長情況和檢視現有於1993年編制的生長圖表（香港1993），並就世界衛生組織應用於0至5歲兒童的生長標準（世衛2006）在香港的適用性作出評估。



更新超重及肥胖定義



衛生署社會醫學顧問醫生鐘偉雄昨日表示，研究結果顯示，本港青少年兒童身高情況比以前有明顯的長期增長趨勢。現今兒童的身高中位數，較1993年高1至2厘米，而體重變化就因應年齡群組有所不同。根據生長調查收集所得的數據和本地及海外專家的意見，香港2020為0至18歲兒童，針對不同性別制定了四套生長圖表，分別為體重圖表；身長／身高圖表；體重指數圖表；以及頭圍圖表。



由於兒童身體的脂肪分布隨著年齡有所改變，研究同時建議更新超重及肥胖的評估及定義，以體重指數取代身高別體重。許多地區（包括內地、英國、美國等）的生長評估均以體重指數作指標。衛生署會繼續向兒童及家長推廣健康生活模式，推行各項促進健康計劃，加強預防及改善兒童肥胖的情況。



有關研究於新冠疫情期間進行，過往曾有調查指疫情影響兒童健康，鐘偉雄說，研究團隊已將收集所得的數據與近年在健康院的數據作比較，發現兒童體重沒有顯著偏差，相信相關數據合用。



衛生署7月起將在轄下母嬰健康院及學生健康服務中心採用香港2020，以分別評估0至5歲及6至18歲兒童的生長狀況。母嬰健康院及學生健康服務中心預計將分別由今年7月及9月起，採用新生長圖表。醫院管理局亦將於今年9月開始，在轄下醫院分階段採用新的生長圖表，期望今年底前在其所有醫院推行。地區健康中心現時有推行針對兒童的服務，包括班組活動以及外展健康風險評估等，亦會配合新生長圖表的推行。衛生署會發信給醫護專業機構及持份者，介紹有關研究及新生長圖表等資訊。醫健通亦將會有新生長圖表的使用及查閱功能。