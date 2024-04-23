審方配藥一剔過　用藥安全有保障

中評社北京4月23日電／據大公報報導，走進浙江安吉縣中醫院的中藥房，三台全自動機械臂正在密閉空間內忙碌地工作中，乍一看像是誤入某個工廠車間。“這是我們引進的全自動中藥配方顆粒抓藥機器人，目前已能自動抓配230多種配方顆粒。”該院中藥房醫生潘凱介紹，“以前配藥主要靠人工，藥房里擠滿醫生忙不過來，現在一人就能管理三台機器，工作效率大大提高。”



在藥品保存環境、精準配藥以及用藥安全方面，抓藥機器人有著出色表現。“醫生將處方上傳系統後，首先機器人會進行一次審方，藥房醫生還會再進行一次人工審方，確定無誤才開始抓藥。另外由於配方顆粒對溫度、濕度要求比較高，機器人可以在密閉環境下工作，更能保證藥品的存儲環境。在藥品定量方面，機器人可以精確到零點幾克，配藥完成後還有覆稱環節，用藥安全也更有保障。”



問診階段除了有數字化加持外，應用於治療端的數字化創新，也讓中醫治療更精確。浙江省中山醫院率先開展了針灸數字智能化輔助診療平台建設，打造中國首個針灸數字診室，運用數字電針儀，實現中醫四診的客觀化記錄以及治療上的電針參數智能化固定。對針刺、灸法、推拿、罐法及針刺操作技術進行編碼，並在此基礎上建立了中國首張標準化針灸處方。