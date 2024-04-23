掌上中醫治未病　個性定製保健方案

中評社北京4月23日電／據大公報報導，《黃帝內經》有雲：“上工治未病，不治已病，此之謂也”。“治未病”即採取相應的措施，防止疾病發生發展，體現中醫藥未病先防和既病防變的主要思想。去年8月，杭州市中醫治未病線上服務系統正式上線，市民只需用手機上傳舌象照片，填寫問卷，就能得到一份詳細的體質報告和個性化中醫治未病保健方案。系統一經上線，首月使用量便突破20萬人次。



記者登錄“治未病”服務系統後，花費幾秒鐘的時間，用手機拍攝上傳了舌面和舌下脈絡照片，接著填選一套智能問卷題。幾秒鐘後系統立即生成了一份涵蓋健康狀況、體質類型等多維度的分析報告，還提出調理建議，提供自我穴位保健、飲食調養、運動調養等個性化方案，甚至連該聽什麼類型的音樂，不同節氣的保養方法等都有具體建議。



“通過上傳的舌象照片，系統會基於人工智能技術進行九種體質狀態辨析，生成一張健康『雷達圖』。如果用戶同步完成體質辨識問卷，還能增強分析結果的精確度。經過臨床驗證，生成的體質報告準確率可達95%。”杭州市衞生健康委中醫處負責人介紹，該系統旨在打造觸手可及的免費中醫藥自我保健服務，讓人人都擁有掌上中醫體質健康管理專家，全面提升中醫藥服務獲得感。