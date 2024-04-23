環諮會有條件通過新田科技城環評報告

中評社北京4月23日電／據大公報報導，環境諮詢委員會昨日開會討論新田／落馬洲發展樞紐的環評報告，政府同意環評小組早前提出的條件及建議，包括在建造工程開展前成立環境監測小組等，獲得會上大部分會員支持。最後環諮會一致同意以8項條件及7項建議通過環評報告。政府亦表示，今年底向立法會申請撥款開展濕地優化工程，當中不包括填塘工程。



環諮會主席查逸超表示，委員瞭解到雖然新田科技城發展會影響該區部分現有魚塘和濕地，但透過紓解措施能夠帶來多項環境效益，能在發展和保育之間取得平衡，委員也欣悉項目倡議人和環保署同意採納環評小組的一些意見，如回收和重用砍伐的樹木、野生生物走廊的設計等，致力減碳和減低對生態環境的影響。希望政府加快步伐，維持香港長遠創科發展，維持香港在大灣區和國家層面的競爭力。



提7建議 包括減廢節能



8項條件包括，在建造工程展開前不少於9個月向環保署提交生境建造和管理計劃，而提交前須先諮詢環諮會；施工前提交非飛行哺乳類動物的建立野生生物走廊詳細設計計劃；在工程建造開始前須諮詢漁護署並提交米埔濕地優化措施實施計劃；在填塘工程開始前，提交過渡濕地優化計劃；在工程開展前成立環境監察小組，對以上的計劃給予意見，小組須有廣泛代表性，包括政府部門、綠色團體、學者，建造工程開展後，定期要向環諮會報告；就工程項目範圍內的建築物要提交鳥類友善設計指引；以及制定適合工地條件和修復要求方案。



7項建議包括，採用海綿城市措施，建立自動垃圾收集系統、完善處理有機廢物主要園林廢料、落實碳中和和減碳設施、減低光污染等。



環保署表示，香港的環評程序是一個專業、客觀和高透明度的制度。環保署署長會詳細研究相關環評報告，在全面和審慎考慮相關環評研究概要、技術備忘錄的要求、於公眾查閱期間由公眾和環諮會提出有關環境的意見後，決定是否批准該環評報告，以及如批准相關環評報告時應附設的條件。