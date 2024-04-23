香港沙特簽署備忘錄　加強法律及爭議解決

中評社北京4月23日電／據大公報報導，律政司昨日與沙特阿拉伯王國司法部簽署合作諒解備忘錄，加強兩地在有關爭議避免及解決事宜上的合作。簽署儀式在香港法律樞紐舉行，由律政司司長林定國和沙特阿拉伯王國司法大臣Waleed Mohammed Alsmani共同簽署。



律政司司長林定國表示，這次是香港特區首次與中東地區簽署相類的備忘錄，標誌雙方致力加強法律及爭議解決專業之間的密切關係，進一步鞏固香港作為亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心的地位。



簽署儀式在香港法律樞紐舉行，沙特阿拉伯王國司法大臣Waleed Mohammed Alsmani和其訪問團同日亦到訪了設於香港法律樞紐的亞非法協香港區域仲裁中心及國際調解院籌備辦公室。



促進“一帶一路”沿線地區交流



根據政府新聞公報，這是香港特區首次與中東地區簽署相類的備忘錄，這亦是香港特區繼與日本、韓國、泰國和文萊所簽署的第五份備忘錄，進一步鞏固香港作為亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心的地位及促進“一帶一路”沿線地區的交流。律政司將繼續與其他司法管轄區和國際組織磋商和簽訂合作或夥伴安排，並計劃於下月出訪中東，包括沙特阿拉伯，與當地法律界和商界代表會面，並推廣香港的法律及爭議解決服務。



林定國其後在社交平台發文表示，自從特首李家超去年到訪沙特阿拉伯利雅得後，特區政府與沙特阿拉伯之間建立起更密切的友誼及合作關係。他相信今次簽署合作諒解備忘錄，能加強雙方在爭議避免及解決事宜上的溝通、協作和合作，並將香港與沙特阿拉伯的關係提升至新水平，為雙方及其他“一帶一路”司法管轄區開拓更多商業和投資機會。



下月訪中東 會見法商界



林定國又說，律政司將於今年內設立專門的辦公室和專家委員會，推動成立香港國際法律人才培訓學院，定期舉辦法律實務課程、研討會和國際交流計劃等，相信能為特區與沙特阿拉伯在備忘錄下的合作交流提供多一個平台。



林定國將於下月出訪中東，與當地法律界和商界代表會面，推廣香港的法律及爭議解決服務，行程包括沙特阿拉伯。他期望能深化未來與沙特阿拉伯的合作，讓香港和沙特阿拉伯互利共贏。