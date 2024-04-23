6歲女染甲流危殆　專家籲高危群組打疫苗

中評社北京4月23日電／據大公報報導，日前一名8歲女童感染甲型流感不治，為今年首宗死亡個案，昨日又揭一名6歲女童感染甲流併發腦病變，情況危殆。專家指甲型H3及H1病毒在季度之間交替，難估計流感爆發持續時間，呼籲提高流感疫苗接種率，特別是小童及長者等高危群組。



衞生署衞生防護中心昨日（22日）公布，一名6歲女童因發燒咳嗽後徵狀惡化，入住威爾斯親王醫院兒童深切治療部，經化驗證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變，病人現時情況危殆，在香港兒童醫院深切治療部留醫。

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。她的家居接觸者現時沒有出現病徵。衞生防護中心發言人呼籲，同時患上流感與2019冠狀病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗，長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。



香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨日（22日）出席電台節目時表示，本港今季已錄得約20宗兒童流感嚴重個案，個案一般涉及肺炎，亦有4宗個案涉及腦炎，其中包括上周離世的8歲女童。今輪流感爆發已近4個月，年初較流行的流感病毒類型是甲型H3，到上月中H1個案又超越H3，兩種病毒似乎會在季度之間交替流轉，難以估計爆發會維持多久，呼籲各界應設法提高流感疫苗接種率，特別是小童及長者等高危群組。



根據《2019冠狀病毒病及流感速遞》，今個冬季流感季節起本港共錄得507宗嚴重流感個案（包括所有年齡），當中包括300宗死亡個案（截至上周三（17日））。