大陸軍機連日繞台　蔡正元：有政治意義在

蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北4月23日電／台軍“漢光40號”演習的電腦兵推於4月19日開始，每天24小時不間斷攻防推演至26日，共計8天7夜。未料，在電腦兵推的第二天（20日），即有17架次大陸軍機飛越“海峽中線”，最近僅距基隆41浬，已很逼近台灣海空力守的24浬底線。對此，中國國民黨前“立委”蔡正元22日表示，“中國大陸並沒有要全面攻台的準備，他們的陸軍、登陸艇都沒動，主要還是空軍比較在活動，等於兩方都還在用軍事手段，達成政治目的一個演練階段”。



《中時新聞網》報導，蔡正元22日在中天節目《頭條開講》中表示，“中國大陸的解放軍已經常態性在台灣島周邊的空域，進行所謂戰備警詢，這是一個名詞，就是等於戰爭準備、巡邏航線這樣”。至於解放軍不斷地繞台，會不會來攻擊台灣？蔡正元斷言，“不會，攻擊不用那麼麻煩，他的政治意義是要告訴全世界‘這是我中國的領土’，他要這種象徵性”。



蔡正元也說，“台灣這時候當然也不會起軍事上的衝突，所以某種程度台海上是在軍事冷戰”，蔡正元最後也預言，“中國大陸並沒有要全面攻台的準備，他們的陸軍、登陸艇都沒動，主要還是空軍比較在活動，等於兩方都還在用軍事手段，達成政治目的一個演練階段”。至於解放軍會不會停止？蔡正元強調，“不會，但大家放心，不會有事情”。