中評社北京4月23日電／據大公報報導，全世界並無標準化的兒童生長資料，各國使用不同的研究數據作為其國家兒童生長的參考依據。世界衞生組織為建立更為客觀的、適用於全球兒童的標準依據，自1997至2003年收集來自不同國家、人種及文化，共8440位0－5歲健康嬰幼兒的生長及相關資料來建立全球適用的標準兒童生長曲線，並在2006年公布“兒童生長標準”。



根據標準，3歲男童身高介乎88.7－103.5厘米，5歲男童身高介乎100.7－119.2厘米；3歲女童身高介乎87.4－102.7厘米，5歲女童身高介乎99.9－118.9厘米。本港0至5歲兒童的生長數據與該標準脗合，惟本港兒童由出生至兩個月大的體重稍輕、3至5歲兒童則稍矮。



2020年，醫學雜誌《柳葉刀》（Lancet）的研究顯示，過去十年，中國青少年身高有了大幅度提升，甚至超過了日本、韓國等國。相關報告數據顯示，19歲中國男性的平均身高為175.7厘米，中國女性的平均身高為163.5厘米，位列東亞第一。而日本19歲男性平均身高為172.06厘米，19歲女性平均身高為158.5厘米；韓國19歲男性平均身高175.5厘米，19歲女性平均身高為163.2厘米。