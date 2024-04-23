港招聘海外醫生　英國反應熱烈

中評社北京4月23日電／據大公報報導，當地時間4月20日至21日，特區政府於英國倫敦及曼徹斯特舉辦招聘活動，約300名醫學生及執業醫生親身或網上出席。包括醫管局、本港兩所大學醫學院和衞生署的代表在內的代表團參與活動，與香港駐倫敦經濟貿易辦事處和英國香港醫學會合作，推廣海外醫療人才來港工作的途徑、註冊安排及專科培訓發展等資訊，現場反應熱烈。



醫管局行政總裁高拔陞表示，招聘活動反應非常理想，有信心可以招聘到不少合適的非本地培訓醫生加入醫管局服務病人。參加者的反應十分踴躍，他們明白在新的註冊制度下，可以更方便循不同途徑返回香港執業。代表團就香港公營醫療服務的工作環境、薪酬福利、晉升前景及醫療發展的優勢與參加者交流，他們都非常感興趣，會認真考慮回港工作，服務病人。



醫管局簡化招聘流程



高拔陞指出，為吸引在海外的執業醫生來港加入醫管局服務病人，醫管局已整合和簡化招聘流程，提供一站式服務，讓有興趣的醫療人才可以透過網上平台或即時通訊軟件向醫管局查詢，並透過各種註冊途徑以及環球醫療人才匯聚計劃等來港工作或交流。此外，醫管局有專人與他們聯絡，協助他們配對合適的職位，亦會協助申請者安排其他來港工作的程序。