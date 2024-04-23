福建艦海試在即　主戰機“全家福”亮相

中評社北京4月23日電／據大公報報導， 今日（4月23日）是海軍建軍75周年。在此前夕，國產電磁彈射航母福建艦艦載機主力陣容首次成體系亮相，海試進入倒計時。殲－35隱身戰機、“飛鯊”殲－15戰機、殲－15D電子戰機、空警－600固定翼預警機、教－10高級教練機等5型艦載機，集體登上福建艦甲板，堪稱是福建艦首張固定翼艦載機“全家福”。福建艦擁有了空戰突擊、預警指揮、電子作戰、對海對陸掃蕩、培訓教練等全要素組成的完整戰訓體系。



福建艦甲板已完成上漆、劃線，明確了停機坪、滑行跑道、起飛着落標記等各類分區標識。近日甲板上又首次出現了5個型號的5架戰機，開展艦載機甲板與機庫調度測試，檢驗航母整體調度協調流程，為海試準備。



艦載機是衡量航母戰鬥力的核心指標。以美軍“福特”號航母為例，可搭載F／A－18E／F戰鬥機、F－35C隱身戰機、EA－18G電子戰機、E－2預警機、“魚鷹”運輸機及多種直升機。



“海獵鷹”縮短飛行員培訓周期



福建艦最新狀態顯示，5架不同型號戰機全尺寸模型分布於甲板不同位置（見左圖）。根據外觀研判，殲－35隱身戰機與殲－15位於艦艏，空警－600預警機和一架教－10位於中段，而艦艉是另一架殲－15。考慮到殲－15的不同型號及任務需求，艦艏的殲－15應為與殲－35承擔攻擊任務的戰鬥機，而艦艉則是一架殲－15D電子戰機。



這堪稱是福建艦首張固定翼艦載機“全家福”。5個型號包括第四代和第五代（隱身）戰鬥機、固定翼預警機、電戰飛機、教練機，覆蓋了航母的作戰、訓練需求，構成了完整的戰鬥力生成體系。



5型艦載機之中，殲－35主要利用隱身優勢，進行高速隱蔽突防，奪取制空權。殲－15則更側重對海、對陸攻擊。殲－15D伴隨戰鬥機前出，對敵方雷達信息系統實施軟、硬殺傷，奪取制電磁權，為殲－35、殲－15開闢安全空域。三型戰機的體系配合，也將出現在遼寧艦和山東艦上。



空警－600作為“空天中軍帳”，擁有高效的空中態勢感知與指揮控制管理能力，在遠洋作戰中，可大範圍提供信息預警、指揮調度支撐。教－10“海獵鷹”高級訓練機上艦，可大幅縮短培訓周期，提高訓練效率，為航母輸送殲－15、殲－35飛行員，加速航母編隊空戰力量生成速度。而福建艦8萬餘噸的排水量和3部電磁彈射器，為各型艦載機滿油滿彈高頻次出擊，提供了堅實保障。

