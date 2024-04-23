卓榮泰“內閣”第五波名單　5老面孔1新人

卓榮泰公佈第五波“內閣”名單。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月23日電（記者 鄭羿菲）準“行政院長”卓榮泰23日上午10點在台大醫院國際會議中心公佈第五波“內閣”名單，多為現任首長留任或真除，包括準“農業部長”陳駿季真除、“財政部長”莊翠雲、“僑委會委員長”徐佳青、“海委會主委”管碧玲和人事長蘇俊榮都是留任，僅有“行政院”主計長由台南市研考會主委陳淑姿出任為新人。



卓榮泰近期已陸續公佈五波“內閣”人事，目前還有“外交部長”、“國防部長”、陸委會主委等人事尚未正式公佈，預計賴清德將在26日親自宣布。外傳，“外交部長”由府秘書長林佳龍轉任、“國防部長”由“國安會秘書長”顧立雄轉任、陸委會主委由海基會副董事長邱垂正轉任、海基會董事長由“行政院副院長”鄭文燦轉任。



卓榮泰將新“內閣”定調為“行動創新團隊”，目前已公佈成員包括，準“行政院副院長”鄭麗君、準秘書長龔明鑫、準發言人陳世凱，準“內政部長”劉世芳、準“交通部長”李孟諺、準“經濟部長”郭智輝、準“法務部長”鄭銘謙、準“文化部長”李遠、準“教育部長”鄭英耀、準“數發部長”黃彥男、準“環境部長”彭啟明、準“勞動部長”何佩珊、準“衛福部長”邱泰源、準“農業部長”陳駿季、“財政部長”莊翠雲、準“金管會主委”彭金隆、準“國發會主委”劉鏡清、準“國科會主委”吳誠文、準“公共工程委員會主委”陳金德、準“客委會主委”古秀妃、準“原民會主委”曾智勇、“僑委會委員長”徐佳青、“海委會主委”管碧玲等人。