中評社北京4月23日電／網評：布林肯訪華需拿出足夠的誠意



來源：大公報 作者：軒轅靖



美國財政部長耶倫訪華之後，應外交部長王毅邀請，美國國務卿布林肯將於24日至26日訪問中國，這是布林肯不到一年時間的第二次訪華。



美國重要內閣成員接連訪華，加上中美經濟和金融兩個工作組已經形成機制性會談，凸顯中美兩國關係進入相對穩定發展期。這也是中美兩國元首本月初通電話的成果。世界上兩個最重要的國家，通過元首會晤和通話激活高層相對密切的外交溝通，不僅有助於穩固雙邊關係，也對區域和全球和平穩定具有十分重要的意義。



由於中美關係存在結構性矛盾，特別是美國將中國視為主要戰略對手。中美關係的一攬子分歧和系統性問題，會是各層級外交會晤的焦點。雖然雙邊會晤會有建設性共識和成果，但“坦率”則是兩國常用的外交詞彙。必須指出的是，在中美元首的兩次會晤和通電話中，曾經達成巴厘島共識和“舊金山願景”，美國總統拜登也作出“四不一無意”和“六不一無意”的承諾。



要談就好好談 施壓要不得



然而，面對西方國家和國內民眾，拜登即刻變臉。近日，拜登不僅指責中國“排外”而且批評中國“不進口”，並以“不公平競爭”為由要大規模提高中國的鋼鐵關稅。被視為專業“知華”的財政部長耶倫，在訪華之旅中一再批評中國“產能過剩”。



因此，在美國對華極端競爭戰略下，特別是大選年的濃厚反華氛圍下，美國政府對華外交缺乏基本誠信，國無誠信則失國格。中國熟悉美國對華既焦慮又打壓又要設置護欄的矛盾心態，故而不吃美國這一套的同時，也以最大誠意維穩中美兩國關係。但對於拋出“菜單論”的布林肯，也要提前打個預防針：要談就好好談，施壓中國要不得，只能是事與願違，外交碰壁。



據美媒報導，布林肯訪華有三個目標：一是在關鍵議題上取得進展；二是聚焦雙邊、地區和全球問題的關切；三是“負責任地管理競爭”，避免造成誤判或衝突。從外交辭令看，這三個方面沒有問題，似乎也是中國所期，特別是兩個大國“負責任地管理競爭”，符合兩國共同利益。然而，三個目標具體化之後，布林肯的訪華目的就另當別論了。

