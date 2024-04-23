中評社北京4月23日電／網評：求變闖新路 香港新飛躍



來源：大公報 作者：莊創業



日前中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍以視頻連線出席香港“全民國家安全教育日2024”開幕典禮並發表致辭，提出“五個需要”為香港實現由治及興指引方向。



夏寶龍主任強調，中央全力支持香港實現由治及興，挺港惠港措施陸續有來。短短數天後便傳來喜訊，中證監上周五發布五項對港合作措施，進一步拓展優化滬深港通機制、助力香港鞏固提升國際金融中心地位，共同促進兩地資本市場協同發展。



夏寶龍主任提出的“五個需要”包括：實現由治及興，需要守牢國家安全的底線，才能護航香港高質量發展；需要更加堅定“一國兩制”，充分發揮“一國兩制”對香港繁榮穩定的根本保障作用；需要把香港的獨特地位和優勢鞏固好、發揮好，使一個個“金字招牌”更加閃亮；需要更好融入國家發展大局，為香港注入強勁動能、提供更大商機；需要主動適應新形勢新挑戰、展現新擔當，在積極作為、創新創造中實現香港新飛躍。



隨著《維護國家安全條例》生效實施後，香港國安法與香港國安條例、駐港國安公署與特區國安委形成了“雙法雙機制”的新格局，全面築牢維護國家安全法律和制度屏障，徹底告別維護國家安全“不設防”的歷史，香港進入由治及興新階段。夏寶龍主任的致辭激勵港人全力拚搏，努力奮鬥，攜手掀開香港歷史新的一頁、書寫香港新的輝煌，讓香港這顆明珠更加熠熠生輝。



香港作為國際金融、貿易中心，是全球最自由、最具競爭力的經濟體，實行普通法、簡單低稅制、資金自由流動、與國際接軌，這些國際化、法治化、市場化的優勢不勝枚舉，在“一國兩制”下，香港更享有“一國”之利和“兩制”之便，擁有一個個“金字招牌”。夏寶龍主任語重心長地指出，香港傳統優勢不是一成不變的，“金字招牌”亦非一勞永逸。香港當前應順時而為、順勢而為，積極把握新質生產力發展的要求，善用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題。



靈活應變把握好機遇優勢



香港以往發展的歷程，就是港人通過靈活應變，抓住機遇，善於創新打拚出來的。現在更要解放思想，增強創新意識，借鑒內地的發展，要積極識變、應變、求變，在變局中打開發展新天地。如果一味故步自封，守住舊有的優勢，將會不進則退，必須在新變局下抓緊新機遇，大力推進創科發展，積極融入國家發展大局及大灣區建設，香港經濟才可更上一層樓。



誠如夏寶龍主任指出：“香港由治及興本質上就是一條創新變化之路。大家不能用昨天的老眼光看待今天的新形勢，不能用昨天的舊思維解決今天的新問題，需要團結一致向前看，多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，敢於說前人沒有說過的新話，敢於幹前人沒有幹過的事情，不斷突破自我、大膽創新，努力實現香港發展的迭代更新、轉型升級。”



國家永遠是香港的最強後盾，夏寶龍主任提到的惠港政策將不斷推出，香港社會各界要加快融入國家發展大局步伐，努力不懈、拚搏進取、自強不息、把握好機遇和優勢，同心協力共創新高峰。



香江聚賢主席