洪秀柱訪惠州騰勝居　堅信兩岸最終走在一塊

洪秀柱在深圳比亞迪公司體驗電動汽車。（取自洪秀柱臉書） 中評社廣東4月23日電／中國國民黨前主席洪秀柱20日至22日出訪中國大陸。她在22日參觀廣東深圳若比亞迪車廠，又受邀到惠州市惠陽區的“騰勝居”，這是當年大力支持革命的愛國華僑葉桂芳祖居。洪秀柱進入客家風格的“騰勝居”，一眼就看到早期農村常用的木製鼓風機，和台灣農村文物館中的一模一樣，剎那間還以為到了台灣高雄美濃。



洪秀柱強調，這種切不斷的文化傳承，濃的化不開的血脈相連，正是她堅信兩岸最終必然走在一塊的理由。



洪秀柱22日在臉書表示，深圳知名企業非常多，到深圳若沒去比亞迪看看，就不好意思說去過深圳。所以離開深圳前走訪了比亞迪，親身體驗到強大的自主研發力道：刀片電池系統與車體一體化，智能化車控等。當她知道比亞迪有十萬名負責研發的工程師，並且公司自有專利四萬多，外購專利三萬餘份時，這真讓她開了眼界。



洪秀柱說，離開深圳後，進到惠州市惠陽區，原本一路上還下著雨，由高速進入滿是鄉間風光的“騰勝居”，天氣竟還放晴了。這次到惠陽，是受全國台企聯常務副會長葉俊暉的邀請，到當年大力支持革命的愛國華僑葉桂芳祖居，也就是“騰勝居”使用開幕典禮，葉會長正是葉桂芳先生的侄子。



洪秀柱指出，進入客家風格的“騰勝居”，一眼就看到早期農村常用的木製鼓風機，和台灣農村文物館中的一模一樣，剎那間還以為，到了高雄美濃。透過葉會長的介紹，由南陽葉氏族譜看到客家族群慎終追遠的文化，夏威夷大學創辦人葉桂芳的紀錄與文物，更感佩客家朋友對教育的重視與付出。



洪秀柱強調，這種切不斷的文化傳承，濃的化不開的血脈相連，正是她堅信兩岸最終必然走在一塊的理由。