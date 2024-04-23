社科院：港金融支持新質生產力發展

中評社北京4月23日電／據大公報報導，“香港中國學術紫荊論壇2024：邁向新質生產力驅動的中國經濟”昨日在香港舉行。中國社會科學院副院長王昌林發表主題為“新質生產力驅動的中國經濟”的開幕演講，他認為，2024年一季度中國經濟開局良好，市場銷售穩定增長，就業物價總體平穩，工業增長速度較快，投資持續恢復向好，外貿出口保持穩定增長。



“深度融合科技與產業創新”



王昌林表示，黨的十八大以來，中國製造業高端化取得重大進展，數字經濟呈現蓬勃發展態勢，戰略性新興產業不斷成長壯大，新能源汽車、人工智慧、生物能源、生物材料、生物化工、健康產業、綠色能源等新興產業活力湧動，不斷塑造發展新動能新優勢。這種趨勢性、格局性變化表明新質生產力對中國經濟增長形成了強勁推動力、支撐力。



王昌林強調，要充分發揮香港在發展新質生產力中的重要作用，包括鞏固提升香港國際金融中心地位，為新質生產力發展提供金融支援；積極打造教育高地，為新質生產力發展培養高素質人才；加強香港與內地聯繫合作，推動粵港澳大灣區協同發展。



國務院發展研究中心原副主任劉世錦認為，發展新質生產力的關鍵在於科技創新，特別是原始創新。總體來講，當前中國在研究成果落地方面取得很大成效，但“從0到1”的基礎性研究仍是發展短板。因此，發展新質生產力要在基礎研究領域發力，重視大型創新企業的作用，形成鼓勵創新的氛圍。



“發展新質生產力的根本，是科技創新與產業創新的深度融合。”中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴亦如此認為。他說，發展新質生產力既要有“從0到1”的原創研究、“從1到10”的應用研究，也要有“從10到100”的科技成果轉化和“從100到N”的大規模產業化。



香港中文大學原校長劉遵義指出，被引次佔全球前1%的中國科研文章數量不斷上升等一系列資料，說明國家的創新能力有明顯提升。他認為，未來應進一步增加在人力資本、研發資本等方面的無形資產投資，以及在醫療、教育、環境等方面的公共物品供應，並保持在經濟領域和科技領域的開放政策，推動經濟長期高品質發展。



中國社會科學院財經戰略研究院院長何德旭則認為，數字金融將為中國經濟高質量發展提供強有力的支援和支撐。他指出，數字金融的本質是利用數字技術，實現金融數據的採集、存儲傳輸、分析和應用，實現金融業務的資訊化、網絡化、自動化、智能化、個性化和場景化。要通過一系列措施優化金融服務，提升數位金融服務效率、統籌推進數位金融發展和安全、加快建設數字金融基礎設施和基本制度，構建寬鬆、有序、良好的數字金融外部發展環境。

