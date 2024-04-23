法國總統重申堅決反對以色列進攻拉法

4月21日，在加沙地帶南部城市拉法，人們聚集在以色列襲擊過後的廢墟上。（來源：新華社） 中評社北京4月23日電／據新華網報導，法國總統馬克龍22日與以色列總理內塔尼亞胡通電話時重申，法國堅決反對以色列進攻加沙地帶南部城市拉法，呼籲巴以實現立即、持久的停火。



法國總統府當天發表新聞公報說，馬克龍在通話中指出，加沙地帶面臨著絕對緊急的人道主義狀況，當地平民的處境很長時間以來令人無法接受。以色列進攻拉法只會令加沙地帶局勢惡化，並增加衝突升級的風險。馬克龍同時敦促保障人道主義援助大量進入加沙地帶。



馬克龍強調，需要推動“兩國方案”，這是確保地區實現持久和平的唯一途徑。他還對約旦河西岸猶太定居者日益嚴重的暴力和襲擊行為表示強烈譴責，呼籲以色列政府制止此類行為。他指出，必須停止修建定居點活動，此類活動違反了國際法，破壞了基於“兩國方案”的和平願景。



馬克龍和內塔尼亞胡還討論了前不久伊朗報復性打擊以色列，以及以色列和黎巴嫩之間的衝突。馬克龍呼籲各方保持最大限度的克制，避免地區局勢升級。



自去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以軍在加沙地帶由北向南發動地面攻勢，目前戰火“燒”至最南端的拉法市。內塔尼亞胡反復強調，以軍將對拉法展開地面行動。目前有超過150萬巴勒斯坦平民在拉法避難。國際社會擔憂，一旦以軍對拉法發動地面攻勢，將造成更多平民傷亡。