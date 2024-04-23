波蘭：準備好接收北約核武器

圖：波蘭總統杜達22日聲稱，波蘭準備好接收北約的核武器。＼資料圖片 中評社北京4月23日電／據大公報報導，綜合《基輔獨立報》、《聯合早報》報導：波蘭總統杜達22日聲稱，如果北約決定在波蘭領土上部署核武器，波蘭已準備好接收。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫回應說，俄軍將對美國可能在波蘭部署核武採取“一切必要的回應措施”。



俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃22日說，如果波蘭境內出現美國核武器，相關設施將被俄方立即列為合法打擊目標。俄外長拉夫羅夫警告說，鑒於西方對烏克蘭的支持，西方正處於“核大國之間發生直接軍事衝突”的邊緣。



一名歐盟高級官員透露，歐盟領導人近日向西班牙首相桑切斯和希臘總理米佐塔斯基施壓，敦促他們向烏克蘭提供更多防空系統，以抵禦俄軍愈發猛烈的空襲。這名官員表示，西班牙和希臘擁有十多套“愛國者”防空系統，以及S－300等其他防空系統，“其他領導人告訴他們，他們的需求不如烏克蘭急迫，且沒有迫在眉睫的威脅”。



瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所21日發布的最新報告顯示，戰爭和緊張局勢促使全球各個地區增加軍費開支，2023年全球軍費支出高達2.4萬億美元，同比增長6.8%，為2009年以來最大增幅。受俄烏衝突和巴以衝突影響，歐洲、中東和亞洲增幅尤為顯著，其中俄烏軍費分別增長了24%和51%，波蘭軍費激增75%。