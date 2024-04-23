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金正恩指導火箭炮兵部隊進行核反擊模擬演習
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2024-04-23 11:30:31
中評社北京4月23日電／據新華網報導，據朝中社23日報導，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩22日指導超大型火箭炮兵部隊進行核反擊模擬演習。
報導說，演習期間進行了搭載核模擬戰鬥部的超大型火箭炮齊射，擊中352公里以外的島嶼目標。
報導援引金正恩的話說，朝鮮擴大戰術核攻擊運用空間、實現多路轉換的核武力建設構想由此變成現實。
金正恩同時強調，要不斷提高核武力在戰爭遏制戰略和戰爭執行戰略中的中樞作用，並朝此方向完善戰法及核武力經常性備戰態勢。
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