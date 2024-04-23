【
大
中
小
】 【
打 印
】
中共代表團訪問白俄羅斯
http://www.CRNTT.com
2024-04-23 11:30:11
中評社北京4月23日電／據新華網報導，4月20日至23日，應白俄羅斯總統辦公廳邀請，中共中央對外聯絡部副部長陳洲率中共代表團訪問白俄羅斯，分別會見白國民會議代表院主席謝爾蓋延科、總統辦公廳第一副主任雷任科夫，同白主要政黨領導人及地方、智庫負責人等座談交流，深入宣介習近平新時代中國特色社會主義思想，就中白關係和各領域合作交換意見。白方高度評價新時代中國發展成就，表示願同中共深化治國理政經驗交流，推動白中關係不斷向前發展。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
白俄羅斯舉行議會下院選舉
(2024-02-26 10:30:32)
白俄羅斯舉行議會下院選舉
(2024-02-26 10:20:43)
白俄舉行國會與地方選舉 盧卡申科擬再選總統
(2024-02-25 17:28:45)
立陶宛將再關閉兩處與白俄羅斯邊境口岸
(2024-02-22 15:55:10)
白俄羅斯：四個導彈營已開始服役
(2024-02-21 10:36:34)
盧卡申科：俄白邊界附近有3.2萬北約軍人
(2024-02-21 10:35:46)
拉脫維亞：不禁止俄白糧食過境至歐盟其他國家
(2024-01-31 08:51:18)
白俄羅斯邊境附近北約偵察機飛行數量大增
(2024-01-30 12:50:59)
白俄羅斯：北約偵察機“來訪”次數翻倍
(2024-01-30 09:00:00)
俄白續簽落實聯盟國家一體化法令
(2024-01-30 08:51:22)