中共代表團訪問白俄羅斯

中評社北京4月23日電／據新華網報導，4月20日至23日，應白俄羅斯總統辦公廳邀請，中共中央對外聯絡部副部長陳洲率中共代表團訪問白俄羅斯，分別會見白國民會議代表院主席謝爾蓋延科、總統辦公廳第一副主任雷任科夫，同白主要政黨領導人及地方、智庫負責人等座談交流，深入宣介習近平新時代中國特色社會主義思想，就中白關係和各領域合作交換意見。白方高度評價新時代中國發展成就，表示願同中共深化治國理政經驗交流，推動白中關係不斷向前發展。