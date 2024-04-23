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烏茲別克斯坦人口突破3700萬
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2024-04-23 11:29:29
中評社北京4月23日電／據新華網報導，根據烏茲別克斯坦國家統計局22日公布的統計數據，烏茲別克斯坦人口已突破3700萬。
數據顯示，烏茲別克斯坦常住人口超過3700萬，其中男性超過1860萬，女性超過1830萬。今年以來，該國人口增加超過20萬。
目前，烏茲別克斯坦是中亞地區五國中人口最多的國家。2022年12月，該國人口達到3600萬。
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