毛小孩出現食安問題　藍正妹發言人不捨哽咽

國民黨正妹發言人楊智伃是愛貓人士。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月23日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團今召開記者會指出，部分飼主購買一款飼料餵食貓隻後，貓出現低血鉀的狀況，更有部分貓隻進而死亡。記者會現場包括陳情飼主、國民黨發言人楊智伃因不捨毛小孩病痛，幾度哽咽難以發言。而國民黨關懷動保議題，也顯示有爭取年輕支持者的用意。



國民黨“立委”羅廷瑋、國民黨發言人楊智伃今日上午在國民黨“立法院”黨團召開“寵物食安致死危機，飼主不安心”記者會，另有3名陳情飼主與會。



陳情飼主表示，換吃此款飼料後，有發現貓隻喝水量增多，喝水量很大，還有頻尿，以及嘔吐，接著食慾、體重都有所下降，後來看到其他飼主貼文，發現大家症狀很符合，檢查發現貓隻有低血鉀的狀況。



陳情飼主指出，目前飼主們已經發起自救會，人數有40多人，大家都有貓隻的血檢證明，飼主們想告訴廠商，廠商不應該坐以待斃，廠商態度消極，此事並非單一特別個案，自救會飼主非常多，廠商應該要成立專案小組處理，不應該只推工讀生出來挨罵，目前飼主們也都很生氣。



另一名陳情飼主表示，他飼養有四隻貓，其中一隻，其他貓都還是持續吃此款飼料，檢查也都發現低血鉀，他才聯想到飼料的問題，她把經驗分享給大家，至於大家還要不要使用這些飼料，就自己去決定，有時候毛小孩生病，不見得是自己的問題，可能吃了什麼東西發生問題，只能靠飼主幫忙注意。