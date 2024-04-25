林艷：中華民族視角下的兩岸觀意義深遠

中評智庫基金會研究員、中國評論通訊社助理總編輯林艷（中評社圖片） 中評社香港4月25日電（記者 秦姝）中共中央總書記習近平4月10日在北京會見中國國民黨前主席馬英九一行並發表重要講話，中評智庫基金會4月17日上午在香港總部舉辦思想者論壇，重點圍繞“習近平‘習馬會’重要涉台論述解讀”這一主題展開研討，深度解讀了習近平總書記講話的重要意涵與影響。中評智庫基金會研究員、中國評論通訊社助理總編輯林艷認為，在當前台海局勢嚴峻複雜、國際風雲變幻的形勢背景下舉行習馬會，具有重要的歷史意義、現實意義和長遠意義。



作為新加坡習馬會和今次北京習馬會現場報導的親歷者和見證者，林艷表示，習總書記在今次習馬會上面帶笑容語重心長的講話場景令其記憶深刻，現場感覺就像是一次面向台灣同胞的傾心談話，一次站在中華民族高度下發表的《告台灣同胞書》。同時，她也認為，習總書記高屋建瓴的講話從歷史到現實再到未來的完整論述，尤其是習總書記首次全面系統地論述了中華民族視角下的兩岸觀，向台灣同胞釋放了十分清晰明確的信號，也為未來的兩岸關係發展指明了正確方向，對推動兩岸關係和平發展具有十分深遠的意義。具體而言，她認為具有三大重要意義：



第一，習馬二會具有重要的歷史意義，集中體現在習近平總書記首次全面系統地論述了中華民族視角下的兩岸觀。我們看到，中華民族是習近平總書記今次講話的主題詞和關鍵詞，“四個堅定”的實質，是要從民族高度處理政治問題，從民族高度增強發展合力，從民族高度強化文化認同，從民族高度共創青年未來。這是習近平總書記首次如此全面、深入、系統地論述中華民族視角下的兩岸觀，清晰指出了兩岸共同構建中華民族偉大復興的歷史使命、目標和方法，具有重要的歷史意義。

