中山大學粵港澳研究院袁旭陽一行訪中評智庫

中山大學粵港澳發展研究院黨委書記、副院長袁旭陽一行4月20日下午到訪中評智庫（中評社 束沐攝） 中評社香港4月24日電（記者 林艷）中山大學粵港澳發展研究院黨委書記、副院長袁旭陽一行4月20日下午到訪中評智庫，中評智庫基金會董事長郭偉峰等熱情接待。期間，雙方就港澳研究及大灣區發展、兩岸關係、智庫發展等共同關心的議題展開了深入的交流探討。



袁旭陽表示，中評智庫在涉台涉港問題上的研究十分深入，發揮了非常重要的作用。



郭偉峰表示，中山大學粵港澳發展研究院實力雄厚，貢獻良多，為大灣區發展提供了重要的理論支持。



參加本次座談的與會人員包括中山大學人文社會科學處副處長陳詩詩、中山大學粵港澳發展研究院副院長曹旭東教授；中山大學粵港澳發展研究院院長助理郭宇菲副教授。



中評智庫基金會執行長羅祥喜、董事長助理郭至君、林艶、研究部主任束沐也參與了座談。



中山大學粵港澳發展研究院（以下簡稱研究院）是首批國家高端智庫試點單位。研究院成立於2015年，在教育部人文社會科學重點研究基地中山大學港澳珠江三角洲研究中心、港澳與內地合作發展協同創新中心等基礎之上，整合了校內經濟學、政治學、法學、社會學、公共管理、新聞傳播等優勢學科研究力量，是港澳治理與粵港澳合作發展領域的專業化高端智庫。研究院主要圍繞港澳發展動態、港澳治理以及粵港澳合作發展等重大問題，以一流的決策研究成果，服務於黨和政府的重大決策需求。



中評智庫基金會與兩岸及港澳、美國、韓國、日本近300家主流智庫、學術團體簽訂了合作協議。基金會下設的大數據中心，擁有相當數量的研究員、分析師、工程師，大數據中心能夠對兩岸關係、港澳問題進行定性與定量相結合分析，能夠完成各類大數據分析報告和數據新聞，在新聞媒體和智庫機構中獨樹一幟；此外基金會下屬的《中國評論》月刊於去年正式被收錄為南大核心期刊，至今已連續出版逾26年共316期，是兩岸政府均批准公開發行的智庫雜誌，也是台灣“國家圖書館”館藏期刊，美國加州大學洛杉磯分校東亞圖書館館藏雜誌，世界總書目編號為：39044892；中國評論學術出版社從2004年成立至今，已經為兩岸各智庫、學術機構出版圖書刊物4500種。