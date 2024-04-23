﻿核心區舖空置率9.6%　三年半低

四大核心區吉舖量，以銅鑼灣最少，衹有117間，為四年半新低。（大公報） 中評社香港4月23日電／大公報報導，特區政府積極推動盛事經濟，為香港帶來龐大經濟效益，帶動核心區零售業持續﻿復甦，今年首季四大核心區街舖空置率跌至9.6%，為3年半新低，其中銅鑼灣吉舖減至117間，是4年半最少。不過，民生消費行業萎縮，元朗街舖空置量增至187間，是3年來最多。美聯工商鋪指，鄰近深圳的民生區今年續受北上消費影響，料舖租跌約5%，而核心區舖租全年看升約5%。



美聯工商鋪資料研究部數據顯示，今年首季四大核心區共錄得720間吉舖，按年減少26間，對比2020年第三季的紀錄高位944間，大減23.7%。首季四大核心區街舖空置率為9.6%，按年跌0.4個百分點，對比2020年第三季減少2.9個百分點，是3年半新低。



綜觀四大核心區吉舖量，以銅鑼灣表現較優，首季衹有117間，按年減少12%，是2019年第三季錄102間以來最少，屬4年半新低。



美聯工商鋪行政總裁盧展豪指出，核心區餐飲業繼續成為舖市的主要租戶，而零售業亦持續﻿復甦，令四大核心區空置率在過去一年持續回落。然而，港人北上消費熱潮下，鄰近內地的購物區最受影響，今年首季元朗區及上水區的街舖空置率分別為7.1%及8.3%，按年增加2.1個及1.9個百分點。



區內餐廳藥房各增逾40間



當中，元朗區是該行統計的6個消費區內，吉舖量增長最多的地區，首季錄187間，按年急升56間，是2021年首季錄151間以來的3年最多。吉舖主要集中在青山公路元朗段、安寧路及教育路等。至於上水首季有67間吉舖，較去年首季增加15間。



美聯旺舖董事梁國文指出，北上消費成風，不少中資食肆品牌深受港人歡迎，因此，有中資餐飲商戶趁機南下香港發展，令飲食業繼續擴張。四大核心區最新錄得2057間餐廳，較2023年第三季增加41間。其中，淨增長最多的食肆為中式餐館，與2023年第三季相比，增幅達36間，其次為飲品外賣店，增加16間。



梁國文又指出，本港零售業由疫情時的低谷﻿復甦，商戶趁機進駐本港核心區舖位，按行業劃分，以藥房表現較突出，今年首季在四大核心區錄得228間，按年增加43間；服裝業及奢侈品行業的店舖首季分別錄683間及358間，按年分別增長19間及10間，表現不俗。



盧展豪預期，由於新冠疫情期間零售業萎縮，預料在未來仍然有較大的反彈潛力，倘今年經濟維持平穩增長，零售業仍有﻿復甦空間，為舖市帶來支持。不過，餐飲業在過去數年持續擴充，行業競爭十分激烈，未來出現汰弱留強的局面，料未來半年核心區街舖空置率將於現水平徘徊，今年全年核心區舖租只會上升約5%。



北上消費 元朗上水吉舖增



至於民生區舖市，預料持續受到消費模式改變影響，元朗及上水街舖空置率將會進一步上升，今年民生區舖租料跌約5%以內。



該行指，是次統計涵蓋241條街道共10908間街舖，其中四核心區占7480間，元朗占2622間，上水占806間。