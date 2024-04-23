管媽留任“海委會”　卓榮泰盼為台守護第一線

卓榮泰宣佈管碧玲續任“海委會主委”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月23日電（記者 鄭羿菲）準“行政院長”卓榮泰23日公佈第五波“內閣”名單，其中包括“海委會主委”管碧玲留任，由於管之前在214金門撞船事件上的處理評價兩極，甚至被認為影響兩岸關係，卓榮泰今天在記者會上特別強調，管在取締非法漁船越界、支持海巡執法有深刻經驗，更重要的是要避免發生任何的人身安全事件。



卓榮泰表示，相信現在對管碧玲及海巡同仁來說，有一個相當重要的經驗，就是要如何在取締非法漁船越界與支持海巡執法正當性的同時，要兼顧到執法過程能夠平安順利，不僅任務能夠圓滿達成，更重要的是避免發生任何的人身安全。



卓榮泰強調，這個經驗管碧玲應該感受最深，也希望他們能繼續為台灣守護海岸的第一線，堅定捍衛“國家”的尊嚴，站在最堅固的第一道防線，繼續捍衛“國家”的安全。



卓榮泰23日公佈第五波“內閣”名單，多為現任首長留任或真除，包括準“農業部長”陳駿季、“財政部長”莊翠雲、“僑委會委員長”徐佳青、“海委會主委”管碧玲。“行政院”主計長由台南市研考會主委陳淑姿出任、人事長蘇俊榮留任。



卓榮泰近期已陸續公佈五波“內閣”人事，目前還有“外交部長”、“國防部長”、“財政部長”、陸委會主委、“農業部長”等人事尚未正式公佈。