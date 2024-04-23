傅崐萁率藍委訪陸延期？藍黨團不回應

國民黨團召開2024大選還没選完？監察院搶當東廠打手？！記者會，由首席副書記長林思銘主持。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月23日電（記者 楊騰凱）花蓮縣昨夜至今天地震不斷並傳出災情，包括花蓮富凱飯店、統帥大樓都出現傾斜的情況。外界好奇中國國民黨花蓮縣“立委”、“立法院”黨團總召傅崐萁是否依然照既定行程訪問中國大陸？對此，今日國民黨“立法院”黨團記者會上，首席副書記長林思銘面對媒體提問時，揮揮手不予回應。



外傳傅崐萁原訂25日出發的訪陸行程，可能延後至26日出發。



中評社詢問傅崐萁辦公室，訪陸行程是否會因地震災情調整？傅辦表示若有消息會告知大家。



傅崐萁今日在臉書表示，今日凌晨開始花蓮已連續發生多起規模6以上地震，連續的地震讓花蓮鄉親餘悸猶存，深夜至今晨的強震，更使無數人夢中驚醒，再也無法安穩入睡。“立法院”開議期間，他人在台北仍時刻心繫著家園，祈願花蓮一切平安。



傅崐萁指出，花蓮縣政府於凌晨立即緊急開設災害應變中心，如有災情請立即通報，並請鄉親避免靠近倒塌、傾斜建築物，並多加注意自身安全。



由於傅崐萁25日起預計率藍委組團訪陸4天，如今花蓮再傳災情，外界好奇傅崐萁是否調整訪陸行程？



國民黨團今日召開“2024“總統”大選還没選完？“監察院”搶當東廠打手？！”記者會，傅崐萁並未出席，會後媒體追問與會的林思銘，傅崐萁赴陸行程是否調整？林思銘連忙揮手，對在場媒體說，“今天不回應時事。”媒體再問，不回應是傅崐萁交代的嗎？林思銘馬上否認說“沒有，沒有”。