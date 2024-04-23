台中人口逾285萬創新高　盧秀燕送大獎

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月23日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕今天宣布全市人口於19日正式突破285萬人，創歷史新高，感謝大家喜歡、肯定、安居台中，為了回饋人口紅利，市府將準備黃金紀念獎牌、iPone15、星宇航空來回機票等豐富好禮，贈予第285萬新設籍市民及前後2市民和5位新生兒。市府民政局預估，若照人口成長趨勢，3年內台中市人口可望突破290萬人。



盧秀燕23日主市政會議宣布，台中市人口突破285萬人，現在已有285萬23人，是全台少數幾個人口正成長的縣市之一，穩坐全台人口第二大都地位，市府也特別對第285萬入籍的市民朋友祭出獎勵，幸運兒是從彰化移居台中的中年男子，她代表市府表示恭喜，也感謝選擇移居、入籍台中。



盧秀燕表示，台中市因為各項條件受到民眾肯定，人口持續成長，她要特別感謝大家喜歡台中、安居台中，市府團隊會繼續努力建設，讓台中成為越來越幸福的宜居好城市。



盧秀燕說，為慶祝人口創新高，第285萬位新設籍市民將可獲黃金紀念獎牌、iPone15、全年份台中市紀念通勤Tpass票卡、星宇航空台中、澳門、蜆港來回機票等市值超過新台幣10萬元的豐富好禮，前後2位入籍者及5位新生兒，也將獨享市值新台幣2.5萬、1.5萬元好禮。



市府民政局表示，台中市去年人口淨成長排名，六都中第三，僅次於新北市、桃園市，若人口成長順利，有機會在3年內突破290萬人，市府會繼續努力，建設台中成新好城市，讓更多人願意移入大台中。