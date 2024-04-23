扁朝大將入“賴政府”？卓榮泰沒否認

榮泰23日公佈第五波“內閣”人事。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月23日電（記者 鄭羿菲）準“行政院長”卓榮泰被拍到21日與陳水扁核心幕僚林德訓喝咖啡，甚至外傳陳水扁執政時倚重的前“總統府”副秘書長馬永成、前民進黨秘書長羅文嘉都被點名分別進入“國安會”、任“行政院政務委員”，外界認為是“扁朝大將復歸”意味濃厚。



卓榮泰23日公佈第五波“內閣”名單後接受媒體訪問，對於扁朝大將復歸話題，卓榮泰沒有承認也沒有否認。他僅表示，當天只是跟好朋友一起喝咖啡，都在話家常。“行政院政務委員”必須兼顧功能性與互補性，他會在“內閣”團隊成員公布完成後，再陸續向其他重要人士徵詢，請容他往後再向社會大眾報告。



卓榮泰近期籌組“內閣”人事之際，被媒體目擊21日午後2點與林德訓在“立法院”附近的超商喝咖啡，過程約20分鐘。2008年後，林德訓因“國務機要費案”的官司糾纏，2010年受延攬進入民進黨任政策會副執行長，並協助蔡英文打選戰。之後轉入民進黨新境界智庫，直到賴清德去年擔任黨主席後，林才擔任賴清德辦公室特助，協助打2024大選，並在賴勝選後請辭黨職。



卓榮泰23日公佈第五波“內閣”名單，多為現任首長留任或真除，包括準“農業部長”陳駿季、“財政部長”莊翠雲、“僑委會委員長”徐佳青、“海委會主委”管碧玲。“行政院”主計長由台南市研考會主委陳淑姿出任、人事長蘇俊榮留任。目前還有“外交部長”、“國防部長”、陸委會主委等人事尚未正式公佈。



外傳，前“衛福部長”陳時中、現任“文化部長”史哲都將轉任“行政院政務委員”，現任“政務委員”鄧振中則留任。