期待訪陸　陳玉珍要爭取陸客訪金門

藍委陳玉珍。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月23日電（記者 俞敦平)花蓮從昨天深夜到今天強震不斷，且又傳出建物倒塌災情，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁原訂本周四（25日）率團訪陸，不過隨著花蓮地震頻繁，外界關注是否如期成行。對此，國民黨金門“立委”陳玉珍表示，這方面她會尊重傅崐萁的決定，若成行她會參加，並且積極爭取陸客赴金門旅遊。



根據台灣中央氣象署從昨天下午至今天上午，台灣花蓮地區發生了2次6至7級地震和21次5至6級地震，最大震級達到6.3級，這導致花蓮縣政府宣布今日停班停課。且自4月3日以來，已經發生了超過1000次的餘震，其中約一半發生在過去15小時內。在這種情況下，原定由花蓮“立委”也是國民黨團總召傅崐萁於26日率藍委組團訪陸的行程是否會受到影響，備受關注。



對此，陳玉珍今天在“立法院”受訪時表示，訪問大陸的行程是否會有變化，需要詢問領隊傅崐萁。但陳玉珍強調，她個人會參加團隊，因為對金門來說，目前各行各業都景氣非常差，觀光客非常少，她非常希望能夠爭取陸客來金門參觀，無論是團體還是自由行，並希望陸委會能夠宣布讓陸客可以進入金門旅遊。



陳玉珍接著說，現在地震非常頻繁，這讓人們很擔心地震持續發生。她認為最重要的是建立一個長治久安的制度。她指出花蓮縣長徐榛蔚也在花蓮監督相關工作，“立法院”也在前兩天通過了一項與地震相關的條例，旨在幫助地震災區，不僅僅是花蓮，還包括其他縣市的危樓和都市更新。她強調，建立制度是最重要的，因為天災是不可預測的，我們不知道何時會發生地震。



關於訪陸團人數減少的問題，陳玉珍表示，不清楚具體人數，只知道自己如果此團成行會參加，如果行程繼續進行，她會尊重團長傅崐萁的意見和安排，作為團隊成員，她沒有特別的意見，並尊重團隊的決定。