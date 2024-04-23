“監院”將約談侯友宜　國民黨團痛批淪東廠

國民黨團23日召開記者會痛批“監察院”淪為東廠。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月23日電（記者 楊騰凱）針對35年前的世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，“監察院”24日將約詢時任台北市中山分局刑事組長的中國國民黨新北市長侯友宜。對此，國民黨“立法院”黨團今日召開記者會痛批“監院”淪為東廠，對侯羅織罪名抄家追殺，施行綠色恐怖，民進黨的操作令人膽顫心驚，黨團嚴正譴責。



“監察委員”高涌誠、林郁容調查羅益世案，對侯友宜發出調查通知。該案發生於1989年8月，當時被政府列黑名單限制入境的海外異議分子包括羅益世等闖關回台，並與警方發生對峙，後來被驅逐出境。



國民黨團今日召開“2024‘總統’大選還没選完？“監察院”搶當東廠打手？！”記者會，由黨團書記長洪孟楷主持，首席副書記長林思銘、副書記長許宇甄、“立委”吳宗憲、牛煦庭出席。



洪孟楷表示，追查35年前的舊案根本就是綠色恐怖，變成東廠打手在查35年前的舊案。侯友宜是不是因為2024參選大選，就被盯上要追殺到底？這就是民進黨政府在展現威權嗎？案件不是不能釐清，但是現在只約談侯友宜一人，而且故意定位侯友宜是帶頭的人，這是要羅織罪名嗎？



洪孟楷強調，侯35年前僅是基層刑事組長，上面還有分局長、指揮官以及當時的執政者，現在民進黨是在打擊基層員警嗎？如果案件35年過後可以這樣約談，現在基層員警誰敢執法？“監察院”徹底變成政治打手，黨團要嚴正譴責，這只會讓人民更看不起“監察院”。